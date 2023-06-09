Поражающие элементы взорвавшегося в Воронеже беспилотника разлетелись по жилому кварталу

Поражающие элементы со двора соседнего дома Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Мы собирались на дачу, вышли из дома, чтобы сесть в машину. Вдруг услышали хлопок и откуда-то сверху дождем на нас посыпались металлические шарики.

Так описали последствия атаки беспилотника на многоэтажный дом на Белинского в Воронеже жильцы соседней улицы. Люди не получили ранений поражающими элементами лишь потому, что их дом находится в сотне метров от места падения начиненного взрывчаткой БПЛА.

Напомним, аппарат 9 июня влетел в балкон многоэтажного дома на улице Белинского. К счастью, эта квартира на третьем этаже оказалась незаселенной. Но досталось и соседям с четвертого-второго этажей. У них выбило окна, осколки порезали троих жильцов. Помощь им оказали на месте. Других пострадавших нет.

Металлические фрагменты разлетелись на сотни метров Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

"СОСЕДИ ВЕНИКОМ СМЕТАЮТ СТЕКЛА"

От взрыва окна вылетели и в частных домах квартала, среди которого находится пострадавшая высотка. Рядом через двор – главный корпус ВГУ.

- Мои соседи веником сметают стекла от разбитых стеклопакетов, - говорит житель дома, расположенного ниже по склону. При этом он демонстрирует горсть металлических элементов, которые собрал во дворе: шарики, проволока, обрезки металла. - А вот этим у меня засыпан двор...

Еще одна местная жительница видела непосредственно сам взрыв. В тот момент она гуляла с собакой. Женщина до сих пор находится в шоке и с трудом говорит о произошедшем.

К дому никого из посторонних не пускают Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЛЕТЕЛ ОТ ВОДОХРАНИЛИЩА

Беспилотник прилетел со стороны водохранилища и многоэтажный дом оказался на его пути. Объект видели многие местные: в начале одиннадцатого люди работали на участках или находились во дворе и услышали звук летящего аппарата. А через несколько секунд раздался взрыв.

- Не оглушающе громкий, как от разрыва гранаты, - поделился с нами впечатлениями другой очевидец. – Мы поспешили на место, увидели поврежденный дом и начали звонить на номер 112.

Поврежденная многоэтажка на улице Белинского Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

После попадания беспилотника возник пожар, но его оперативно потушили сотрудники обслуживающей компании. Несущая стена многоэтажки в месте попадания беспилотника получила повреждения - выбит стеклопакет, пострадала кирпичная кладка, обгорела обшивка дома. На одном проводе повис кондиционер.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы, дом оцеплен, посторонних к нему не пускают. Идет поквартирный обход, чтобы выяснить масштабы причиненного жилью и имуществу ущерба.

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