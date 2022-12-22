Защита экс-ректора воронежского опорного вуза Колодяжного просит вернуть дело прокурору

Адвокаты высказали свою позицию Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Ленинском районном суде Воронежа 22 декабря продолжились прения по уголовному делу бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного. Его обвиняют в присвоениях в 2015-2020 годах более 58 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На этот раз выступила сторона защиты. Не обошлось без интриги. Адвокаты попросили суд вернуть дело прокурору в рамках ст. 237 УПК РФ.

Ранее во время прений гособвинитель наставивал на признании бывшего ректора виновным. Он просил приговорить его к восьми годам колонии общего режима, а также удовлетворить гражданский иск в полном объеме на всю сумму ущерба, а именно - на 58 млн. Такую же позицию заняли представители потерпевшего, коим является Воронежский государственный технический университет. На предыдущем заседании представитель вуза также попросила признать Колодяжного виновным, поскольку, по ее мнению, «вина его полностью доказана».

Защита настаивает на недоказанности некоторых фактов Фото: Ирина ШАБАНОВА

КОНВЕРТ ПЕРЕДАВАЛ, ДЕНЬГИ НЕ СЧИТАЛ

Однако у адвокатов Сергея Колодяжного – другая позиция. Они считают, что в деле нет «однозначных и неоспоримых доказательств» вины их подзащитного. И зачитали доводы, которые, по их мнению, доказывают обратное. Например, нет конкретики какие точно суммы денег были собраны подчиненными, а затем кому и при каких обстоятельствах они передавались. Адвокаты привели в качестве примера показания некоторых свидетелей, выступавших по делу, которые не могли назвать точный день и время, путались в показаниях.

- То есть, в неустановленное время в установленном месте (в кабинете вуза) была передана неустановленная сумма… Один даже сказал: «Конверт передавал, деньги не считал…», - заключила адвокат.

И напомнила, что ряд свидетелей первоначально проходили по делу в качестве подозреваемых. А затем по мере их показаний менялся и статус.

ТАК ЧЬИ ДЕНЬГИ?

Также защита обратила внимание на то, что Колодяжного обвиняют в причинении ущерба ВГТУ, а деньги – из бюджета государства. Но, по их мнению, в силу устава вуз – лишь распределитель этих средств. А собственник их – Министерство просвещения РФ. Однако с их стороны требования не заявлялись. Тогда, по мнению адвокатов, не понятно, кому причинен ущерб.

Гособвинение и представители потерпевшего (ВГТУ) настаивают на виновности Колодяжного Фото: Ирина ШАБАНОВА

НЕТ КОНКРЕТНОЙ СУММЫ

Также они настаивают, что не доказана конкретная сумма ущерба. Их подзащитному вменяют в вину хищение «не менее 58,24 млн»… Она была установлена в ходе предварительного следствия. Адвокат отметила, что во время своего выступления в суде эксперт Костин ранее говорил, что следователь «не ставил перед ним задачи посчитать сумму ущерба». Поэтому он просто складывал суммы путем математического сложения, абсолютно не зная источников всех цифр. В связи с этим экспертное заключение не может являться ущербом, который нанес экс-ректор. То есть и ссылаться на него нельзя.

КТО ПОДПИСЫВАЛ ПРИКАЗЫ?

Защита привела еще один довод недоказанности вины Сергея Колодяжного – это использование в качестве доказательств приказов, на основе которых выписывались премии и стимулирующие выплаты. Обвинением так и не были представлены документы о назначении лиц, исполняющих обязанности ректора в период его отсутствия, например, командировок или отпуска.

Защита не сдается Фото: Ирина ШАБАНОВА

На основе этих доводов сторона защиты выступила с заявлением, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору в рамках ст. 237 УПК РФ, чтобы были устранены все нарушения.

Следующее заседание судья Денис Гриценко назначил на 26 декабря.