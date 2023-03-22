Безальтернативность при видимой конкуренции: как политологи оценивают переизбрание Вадима Кстенина на пост мэра Воронежа

Вадима Кстенина единогласно избрали на второй срок. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Вадим Кстенин сегодня, 22 марта, весь день принимает поздравления в связи с переизбранием на должность мэра Воронежа на второй срок. В публичном пространстве за градоначальника радуются губернатор Александр Гусев, другие представители власти, общественных организаций, медийные личности. Между тем, исход конкурсных процедур не просто прогнозируем, а, скорее, безальтернативен.

В день победы Кстенина для «Комсомолки» прошедшую кампанию, а также личность самого переизбранного проанализировали политологи. Что думают эксперты, читайте в нашем материале.

Кандидаты и голоса

В Воронеже избрание мэра по конкурсу, а не всенародным голосованием, прошло уже во второй раз. Напомним, губернатор и городская Дума собрали комиссию, которая оценивала кандидатов. Желающим занять мэрское кресло было необходимо провести самопрезентацию, а главное - разработать программу развития Воронежа.

На первом этапе на должность претендовали также руководитель управы Железнодорожного района Воронежа Леонид Беляев, общественник Илья Наумов, заместитель генерального директора по развитию АО «Домостроительный комбинат» Сергей Крючков, замгендиректора компании «Аксиома» Александр Овсянников и безработный Александр Дудченко.

Ресурсными кандидатами, то есть теми, кто может составить конкуренцию Кстенину, пусть не по факту, а по грамотности представленных программ, были двое: Крючков и Овсянников. Конкурсная комиссия в итоге остановила выбор на Кстенине и Овсянникове.

Второй этап прошел в городской думе 22 марта. Из двух кандидатов депутаты тайным голосованием определили победителя. Вадим Кстенин в итоге набрал 28 голосов, а его конкурент - ни одного.

Без интриг и скандалов

Воронежские политологи убеждены, что если до начала процедуры выборов еще можно было говорить о какой-либо интриге, то к моменту второго этапа она полностью рассеялась.

Более того, по мнению эксперта института социально-политических исследований Владимира Слатинова, интрига исчезла гораздо раньше. Как отметил политолог, результаты конкурса стали очевидными после того, как публичную поддержку Вадиму Кстенину выразил Александр Гусев.

- Для губернатора наличие публичной поддержки, а затем отсутствие ее воплощения в виде успеха Кстенина означало бы демонстрацию политической слабости. Это особенно серьезно в тот момент, когда Гусев ожидает решения Кремля о своем втором сроке. Поэтому было понятно, что у региональной власти достаточно инструментов для того, чтобы обеспечить выигрыш Кстенину, - пояснил Слатинов.

Для доцента кафедры социологии и политологии исторического факультета ВГУ Виктории Черниковой интрига держалась немного дольше. По ее словам, очевидным вопрос стал на первом этапе конкурсного отбора.

- Помимо Кстенина было несколько кандидатов с опытом административной работы, управленческим опытом. Тогда можно было говорить о конкуренции. Когда во второй тур прошли Кстенин и Овсянников, интрига исчезла. Вадим Кстенин тяжеловесный кандидат: он работал мэром, представил сильную программу. Овсянников, на мой взгляд, для него не самый мощный конкурент. Поэтому принятое итоговое решение было вполне закономерно, - пояснила Черникова.

По мнению директора Центра социально-политических технологий Владимира Инютина, вопрос переизбрания прежнего мэра изначально был формальным:

- С одной стороны, был соблюден принцип многопартийности. В частности, Овсянников - представитель системной партии, которая претендует на роль второй в стране (ЛДПР). С другой - понятно, что его выдвижение было ради самого выдвижения, а не ради победы. Возможно, при нынешней ситуации с точки зрения управления городским хозяйством переизбрание действующего мэра правильно. При этом другие авторитетные кандидаты, которые имеют необходимый опыт, до финала по разным причинам не дошли. Таким образом избрание Кстенина было безальтернативным и даже формальным.

Вопрос легитимности

Саму процедуру переизбрания мэра политолог Владимир Слатинов назвал «яркой». Во-первых, отмена прямых выборов и переход к модели депутатского голосования снижают легитимность мэра города-миллионника. Это обстоятельство усугубилось скандалами вокруг городской Думы (с уголовными делами в отношении ряда депутатов и обвинениями в политической коррупции). Работа городской и областной властей была направлена на то, чтобы сделать выборы внешне конкурентными и открытыми.

- В целом это удалось. В них приняли участие ресурсные кандидаты. К примеру, представители ДСК и «Аксиомы. Они предложили на конкурс серьезные программы, высказали интересные походы к управлению городом. На мой взгляд, теперь Кстенин сможет эти идеи реально использовать в работе, - продолжил Слатинов. - Участие ресурсных соперников резко изменило атмосферу вокруг процедуры выборов: вырос интерес со стороны общественности, со стороны медиа.

Во-вторых, открытость процедуры. Как отметил политолог, при полном отсутствии прозрачности этого процесса в других регионах Черноземья Воронеж выступил пионером. Это стало серьезным бонусом для имиджа выборов.

- Сочетание двух обстоятельств добавило солидности и легитимности процедуре избрания мэра. Поэтому, с одной стороны, процесс был предсказуемым, а с другой - интересным, - пояснил Владимир Слатинов.

Противоположной точки зрения придерживается Виктория Черникова. Политолог считает, что прошедшей кампании как раз не хватило публичности.

- У нас была возможность наблюдать за действиями комиссии, но не были четко обозначены критерии отбора кандидатов. Непонятно, за что давали баллы, как оценивали программы. Более непрозрачен второй этап: тайное голосование депутатов - это закрытая кухня, - отметила Виктория Черникова.

В целом, она полагает, что избрание мэра депутатами в настоящее время не самый удачный формат. При непростой ситуации задан тренд на открытость власти перед обществом.

Политик не случился

Стоит вспомнить биорагифию градоначальника. При мэре Александре Гусеве Вадим Кстенин был первым замом по городскому хозяйству. Не удивительно, что и в кресле мэра с управлением этим хозяйством он справился. Более того, в медийном пространстве Кстенина так и называют - «хозяйственник». При этом Вадим Юрьевич как политик «так и не случился», как ни старалась его команда.

Споры о том, кем все-таки должен быть глава миллионного города - хозяйственником или политиком, - идут давно. Однако эксперты полагают, что именно сейчас одно без другого невозможно. В этом вопросе Кстенин значительно проигрывает. В целом его работу за предыдущие пять лет наши собеседники оценивают положительно, однако, по их мнению, дальше так продолжаться не может. И переизбранному мэру стоило бы обратить на это внимание.

- Справедливость занимаемой должности Вадим Кстенин демонстрирует серьезными результатами работы. Теперь он может продолжить уже начатые программы, - отметила Виктория Черникова. - Однако ему так и не удалось стать политической фигурой. Это показывают результаты общественных опросов. При этом мэру города-миллионника недостаточно быть просто хозяйственником. Чтобы успешно решать поставленные задачи, он должен быть более публичным. Более тесный диалог с гражданами позволил бы ему снять общественное недовольство по ряду вопросов, а это уже работа политика. Однако, я считаю, что у Кстенина есть весь необходимый потенциал, чтобы изменить ситуацию. Надеюсь, ему удастся его реализовать.

- В условиях СВО, большого количества беженцев в нашем регионе мэр не может просто управлять городским хозяйством. Он должен решать вопросы взаимодействия с региональной властью и населением. Если с первым пунктом Кстенин неплохо справляется, то по второму недотягивает. Мягко говоря, у него есть резервы для улучшения ситуации с публичностью, с выражением личной позиции по тому или иному вопросу, - добавил Владимир Инютин.

В одной связке

Переизбрание Вадима Кстенина стало своего рода началом предвыборной кампании Александра Гусева. Вопрос его выдвижения на второй губернаторский срок окончательно еще не решен. Неизвестно, поддержит ли его кандидатуру Кремль. При этом вряд ли Гусев пойдет против воли администрации президента, хоть и имеет на это право. В случае одобрения со стороны главы государства для него наличие в кресле мэра «своего человека» станет принципиально важным.

- Они работают вместе со времен, когда Гусев был мэром Воронежа, а Кстенин его заместителем. За этот период выработаны четкие механизмы взаимодействия между ними. Таким образом, перед губернаторскими выборами у Гусева есть опора в лице проверенного человека. Это позволяет ему создавать устойчивые проекты, в том числе и при избирательной кампании, - рассказала Черникова.

При этом от предстоящих сентябрьских выборов зависит и дальнейшая судьба самого Кстенина.

- Для региональных элит гештальт с мэром теперь закрыт. Это было важно сделать для того, чтобы целиком сконцентрироваться на губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре, - рассказал Слатинов. - Мы видим, что решение Кремля о выдвижении Гусева на второй срок остается открытым. Именно от него будет зависеть и дальнейшая судьба переизбранного мэра. Тенденция такова, что смена губернаторов ведет и к смене мэров в короткие сроки.

КСТАТИ

Слухи о влиянии Гордеева преувеличены?

Интересно, что в начале года в политических кругах ходили слухи о якобы возникшем противостоянии между Александром Гусевым и бывшим губернатором, политическим тяжеловесом Алексеем Гордеевым. Поговаривали, что Гордеев хочет видеть главой Воронежской области другого человека, а значит, и в кресле мэра - тоже. Владимир Слатинов отметил, что об этих слухах уже можно попросту забыть. Они таковыми и остались, не найдя подтверждения.

Владимир Инютин полагает, что и почвы под ними особой не было.

- Реальная роль региональных и субрегиональных элит в выборах мэров, а тем более губернаторов пошатнулась в нынешних обстоятельствах. Это касается не только Воронежской области, но и страны в целом. Сейчас мы прежде всего говорим об управлении внутренней политикой администрацией президента. Именно там принимают решения. Потому даже высокое влияние Гордеева, который, к слову, несомненно имеет большие заслуги перед нашим регионом, сильно преувеличено. Еще два года назад, до начала Специальной военной операции, он мог влиять на назначение мэров и губернаторов. Сейчас такого нет. Поэтому слухи, которые ходили в начале года, на мой взгляд, - это поиск интриги там, где ее нет. Думаю, что вопрос о выдвижении Гусева на второй срок находится в процессе решения. При этом шансы у Александра Викторовича достаточно хорошие.