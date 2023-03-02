В гонке за пост мэра Воронежа осталось два кандидата

Вадим Кстенин. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

2 марта конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые поборются за должность мэра.

Изначально на пост главы города претендовали шесть человек. Среди них – действующий мэр Вадим Кстенин, глава Железнодорожного района Леонид Беляев, самозанятый Илья Наумов, заместитель гендиректора «ДСК» Сергей Крючков, депутат Александр Овсянников и безработный житель Александр Дудченко.

Сегодня комиссия заседала более пяти часов. Были заслушаны и обсуждались программы каждого из кандидатов, после чего стали известны результаты. Таким образом, за мэрское кресло спор продолжат Кстенин и Овсянников.

Теперь законодательному собранию Воронежа предстоит выбрать нового мэра по предложенным кандидатурам. Ориентировочно - в течение ближайшего месяца.

Напомним, что процедура непрямых выборов градоначальника в Воронеже проходит во второй раз. Впервые мэра города депутаты выбирали 4 апреля 2018 года, отдав свои голоса Вадиму Кстенину.