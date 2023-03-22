Мэром Воронежа стал Вадим Кстенин

Из зала заседания горДумы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Конкурс на пост мэра Воронежа прошел в среду, 22 марта. Победителем стал действующий глава города Вадим Кстенин. Его кандидатуру поддержали депутаты гордумы на тайном голосовании абсолютным большинством, передает корреспондент «Комсомольской правды» из зала горпарламента.

Его полномочия оканчивались 4 апреля. В финале конкурса его конкурентом был заместитель гендиректора местного застройщика «Аксиома» Александр Овсянников.

Выступая перед присутствующими Вадим Кстенин отметил, что быть главой Воронежа - это трудная работа.

- Предстоит много дел. Перед администрацией миллионника стоит много проблем. Чтобы все сферы жизнедеятельности города были обеспечены, - сказал Кстенин.

Ранее на заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Вадим Юрьевич представил свою программу развития города на предстоящие пять лет. За это время планируется построить не менее 20 объектов общего образования и 20 детсадов, также уделить «повышенное внимание» ремонту и реконструкции объектов ресурсоснабжающими организациями, реализовать ряд проектов комплексного развития территорий, организовать линию метробуса от главного корпуса университета до аэропорта, построить новые дороги и модернизировать электротранспорт. Это лишь часть из запланированных мероприятий.