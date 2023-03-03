Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост мэра Воронежа

фото: Воронежская городская Дума

2 марта в Гордуме Воронежа прошло заседание конкурсной комиссии по выборам мэра. Каждый из шести кандидатов представил на свою программу развития города на предстоящие пять лет.

Первым перед членами комиссии выступил действующий глава города Вадим Кстенин. Он поделился опытом предыдущей работы на руководящем посту и обозначил основные направления на перспективу, в случае своей победы. Так, приоритетными задачами Вадим Кстенин считает дальнейшее развитие города: строительство социальных и спортивных объектов, а также новых дорог и развязок, расселение ветхого жилья, комплексное благоустройство территорий, развитие городского пассажирского электротранспорта.Отдельно глава города озвучил намерение в случае своего избрания мэром навести порядок в сфере управления многоквартирными домами и работе городских парковок.

фото: Воронежская городская Дума

- Ставлю перед собой задачу возродить институт муниципальной жилищной инспекции для оказания помощи государственной инспекции, - доложил Вадим Кстенин. – В короткий срок необходимо также наладить работу парковочного пространства в городе.

Следующим перед членами комиссии выступил с докладом Леонид Беляев. В своей программе он подробно остановился на задачеулучшения условий жителей 12 обособленных микрорайонов, присоединенных к Воронежу в 2010 году. В них сегодня проживает более 110 тысяч человек. Кандидат акцентировал внимание на проблемахтранспортной доступности и ЖКХ в пригородах, считая их своими приоритетами в случае победы.

Третий кандидат на пост мэра, Илья Наумов,в своем выступлении сосредоточился на критике работы нынешней администрации Воронежа. По его мнению, необходимо пересмотреть принцип и статьи расходования бюджетных средств, а также на 10% сократить аппарат чиновников.

Кандидат Сергей Крючков предложил использовать стратегию пространственного развития города, которая позволит сохранить достигнутый уровень развития Воронежа, при этом обозначив новые направления с учётом специфики территорий и интересов воронежцев. Приоритетными направлениями своей работы в случае избрания на пост мэра кандидат назвал развитие городского хозяйства, необходимость повышения уровня образования и оснащения школ, а также реставрацию объектов культурного наследия.

фото: Воронежская городская Дума

Доклад Александра Овсянникова акцентировал внимание на развитии человеческого потенциала, стремлении обеспечить достойные условия и равные возможности всем горожанам в получении образования и занятии спортом.

А Александр Дудченко предложил сделать Воронеж городом, привлекательным для специалистов IT-отрасли, и за счет этого привлечь дополнительные поступления в бюджет. Средством достижения этой цели кандидат видит снижение ставки по ипотеке для «айтишников», субсидии на аренду офисных помещений, тесное взаимодействие с факультетом компьютерных наук ВГУ.

фото: Воронежская городская Дума

Заслушав программы кандидатов, участники комиссии протестировали и оценили их профессиональные навыки. По каждой из позиций кандидатам выставили конкурсные баллы, которые в итоге суммировались.

Результаты оценки кандидатов озвучил заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов:

Леонид Беляев – 278

Вадим Кстенин – 320

Илья Наумов – 150

Сергей Крючков - 256

Александр Овсянников – 306

Александр Дудченко – 140

Таким образом, осталось два претендента на пост мэра: Вадим Кстенин и Александр Овсянников. На следующем этапе тайным голосованием парламентарии определят, кто из них займет руководящий пост. Это произойдет в течение ближайшего месяца.

Елена Федяшева