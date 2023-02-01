Мэра Воронежа выберут из шести кандидатов

В итоге кандидатов на кресло градоначальника набралось шесть. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В последний день подачи заявлений на конкурс на пост мэра Воронежа документы подал заявление о намерении стать градоначальником безработный житель Воронежа Александр Дудченко. Очевидно, что он решил просто «засветиться», так как объективно шансов на избрание у него никаких нет.

Соперники у Дудченко, напомним весьма солидные:

1. действующий мэр Воронежа Вадим Кстенин;

2. руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев;

3. генеральный директор по развитию АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат» Сергей Крючков;

4. заместитель генерального директора АО СЗ ФК «Аксиома» Александр Овсянников;

5. бизнесмен, зарегистрировавшийся в качестве самозанятого, Илья Наумов.

Окончательно шансы Дудченко на избрание убивает то, что мэра выбирают не все имеющие права голоса воронежцы, а комиссия из десяти человек из представителей городской и областной властей. Итоги конкурса на должность мэра подведут 2 марта.