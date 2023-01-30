На пост мэра Воронежа появились еще два кандидата

Главного начальника в этом здании определят 2 марта. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В будущих выборах мэра Воронежа будут участвовать еще два кандидата. Соответствующие заявления подали заместитель генерального директора по развитию АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат» Сергей Крючков и зам генерального директора АО СЗ ФК «Аксиома» Александр Овсянников.

Напомним, ранее документы для участия в выборах градоначальника ранее подали действующий мэр Вадим Кстенин, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев и предприниматель Илья Наумов, который позиционировал себя как самозанятый.

Будут ли еще кандидаты в мэры, станет известно уже во вторник, 31 января, - последний срок подачи заявлений. Выборы пройдут 2 марта.

Напомним, что мэра будут выбирать не все имеющие право голосовать воронежцы, а только десять членов специальной комиссии, в которую входят представители областной и городской властей.