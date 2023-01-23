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НовостиОбщество23 января 2023 12:10

Вадим Кстенин подал полный пакет документов для его переизбрания мэром Воронежа

Пока это единственный кандидат на должность градоначальника
Олег КУЗНЕЦОВ
Вадим Кстенин хочет пойти на новый срок.

Вадим Кстенин хочет пойти на новый срок.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин представил полный пакет документов в конкурсную комиссию, члены которой будут проводить отбор лучшего из кандидатов на должность градоначальника. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. На данный момент Кстенин – единственный претендент на эту должность.

Кандидаты имеют возможность подать документы до 1 февраля. Сам же конкурс, по итогам которого определят нового (или старого) главу Воронежа, будет проходить 2 марта 2023 года.

Уже сформирован состав конкурсной комиссии в составе десяти человек. Это вице-губернаторы Сергей Трухачев и Сергей Соколов, заместитель председателя правительства Виктор Логвинов, первый зам аппарата губернатора и правительства Александр Попов и депутат облдумы, врач Иван Мошуров. А также бывший мэр Сергей Колиух, депутаты Константин Ашифин, Олег Черкасов и Андрей Соболев и председатель городской общественной палаты, актер Сергей Карпов.

Напомним, от всенародных выборов мэра отказались осенью 2016 года. Мотивы такого решения – возможность отсеивать некомпетентных кандидатов и экономить деньги. В качестве примера логичности этого решения многие приводили время правления городом Бориса Скрынникова, который во время одного из совещаний произнес крылатую фразу: «Зачем убирать снег, потеплеет – он сам растает».