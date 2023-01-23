Вадим Кстенин подал полный пакет документов для его переизбрания мэром Воронежа

Вадим Кстенин хочет пойти на новый срок. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин представил полный пакет документов в конкурсную комиссию, члены которой будут проводить отбор лучшего из кандидатов на должность градоначальника. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. На данный момент Кстенин – единственный претендент на эту должность.

Кандидаты имеют возможность подать документы до 1 февраля. Сам же конкурс, по итогам которого определят нового (или старого) главу Воронежа, будет проходить 2 марта 2023 года.

Уже сформирован состав конкурсной комиссии в составе десяти человек. Это вице-губернаторы Сергей Трухачев и Сергей Соколов, заместитель председателя правительства Виктор Логвинов, первый зам аппарата губернатора и правительства Александр Попов и депутат облдумы, врач Иван Мошуров. А также бывший мэр Сергей Колиух, депутаты Константин Ашифин, Олег Черкасов и Андрей Соболев и председатель городской общественной палаты, актер Сергей Карпов.

Напомним, от всенародных выборов мэра отказались осенью 2016 года. Мотивы такого решения – возможность отсеивать некомпетентных кандидатов и экономить деньги. В качестве примера логичности этого решения многие приводили время правления городом Бориса Скрынникова, который во время одного из совещаний произнес крылатую фразу: «Зачем убирать снег, потеплеет – он сам растает».