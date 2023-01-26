Глава управы и фанат Юрия Хоя подали документы на конкурс на пост мэра Воронежа

На пост главного начальника в этом здании пока есть три кандидата. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Появились еще два претендента на участие в будущем отборе кандидатов на пост мэра Воронежа. Конкурентами нынешнего главы Воронежа Вадима Кстенина решили стать руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев и бизнесмен Илья Наумов, позиционировавший себя как самозанятый.

Леониду Беляеву скоро исполнится 61 год. Он возглавляет управу Железнодорожного района уже почти 15 лет.

38-летний Илья Наумов сейчас прежде всего известен тем, что активно продвигает свой вариант памятника легендарному солисту «Сектора газа» Юрию Хою.

Сам Вадим Кстенин подал документы в конце прошлой недели, в гордуме сообщили об их приеме 23 января.

Напомним, что кандидаты имеют возможность подать документы до 1 февраля. Сам же конкурс, по итогам которого определят нового (или старого) главу Воронежа, будет проходить 2 марта 2023 года.

Это будут уже вторые не всенародные выборы мэра. Градоначальника будет определять комиссия из десяти человек. В нее входят вице-губернаторы Сергей Трухачев и Сергей Соколов, заместитель председателя правительства Виктор Логвинов, первый зам аппарата губернатора и правительства Александр Попов и депутат облдумы, врач Иван Мошуров. А также бывший мэр Сергей Колиух, депутаты Константин Ашифин, Олег Черкасов и Андрей Соболев и председатель городской общественной палаты, актер Сергей Карпов.

От всенародных выборов мэра отказались осенью 2016 года. Мотивировали это решение желанием иметь право отсеивать некомпетентных кандидатов и экономией денег, которые ранее шли на организацию голосования.