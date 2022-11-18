Власти Воронежа рассказали, зачем собираются менять новогоднюю елку и тратить 65 млн на Новый год

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До Нового года 1,5 месяца. На площади скоро начнут собирать новую елку. Сколько копий сломалось в обсуждениях, надо или не надо менять главный символ Нового года в нестабильные времена. Сайт vrn.kp.ru сообщал, что против трат на новое оформление главной площади в 65 млн рублей подписали петицию около 700 тысяч человек. В соцсетях негодовали: елка за 15 млн – да вы что! Мол, надо вообще все отменить, а средства отправить на помощь мобилизованным...

Власти, наконец, четко аргументировали, почему стоит праздновать.

- Елка – это не просто развлечение, а национальная идея, если посмотреть глобально. Елка всегда была символом Рождества, божественного чуда, символом веры, символом благотворительности и помощи нуждающимся. А в войну елка стала символом стойкости народа, - напомнил глава секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков. – Даже в блокадном Ленинграде власти организовывали елки как символ надежды на будущее. И когда враг рвался к Москве, обстреливал окраины, власти делали елки для детей, как символ того, что мы выстоим! И в тяжелых экспедициях были елки, у космонавтов тоже. Елка - символ русского мира, общественная скрепа, которая объединяет национальное сознание. А новогодняя иллюминация - символ победы над тьмой. Так что появление елки в непростых обстоятельства - символ духа. Недаром она вечно зеленая!

За праздник выступила и руководитель департамента культуры Мария Мазур.

- В основной массе уже разобрали билеты на новогодние представления - мы видим по ажиотажу, как нужны людям общие праздники! Такого бурного роста продажи билетов в музеи и театры у нас не было за последние 10 лет точно, - отметила Мария Мазур. - «Щелкунчик» в оперном 31 декабря - семейная традиция. После представления идут к праздничному столу. Мы хотим сделать так, чтобы 31 декабря все театры работали. Ведь многие останутся в Воронеже, хотят семейных праздничных вечеров. Даже на примере Белгорода могу сказать, что у них в разы увеличили количество культурных мероприятий.

- Такое впечатление, что сейчас модно ругать елку. Но говорить, что праздничное оформление площади будет невостребовано – чушь. В прошлом году, в пандемию, когда вроде бы было «не до того», площадь Ленина в новогодние праздники посетили 183 тыс человек. А еще в Воронеж, как в город выходного дня, едет на праздник много туристов, которые будут рассказывать, как хорошо и красиво в нашем городе, - уверен пресс-секретарь мэрии Воронежа Никита Чеботарев. – С каждым годом на площадь приходит все больше людей, мы отслеживаем обратную связь: говорят, что мало развлечений, мало места. Поэтому мы стараемся обеспечить наполнение праздника. И потом: это не разовая акция – оформление будет использоваться в течение нескольких лет в других комбинациях.

Высказался представитель мэрии и по поводу «баснословности» трат.

- Ругаются, что 15 млн за елку – это дорого, мол, прежняя была дешевле! Но прошло шесть лет. Что за эти годы подешевело? Например, сильно подорожал металл. Поэтому цена выше. Здесь нет никаких «откатных». Задание по госзаказу очень строгое – невозможно «протащить» странные суммы. Строго проверяет отдел финконтроля, - отметил Никита Чеботарев. – По поводу «перечислить эти деньги мобилизованным»: в войска уже отправлены несколько «новогодних оформлений» и будет отправлено, туда будут выделены все необходимые средства вне зависимости от того, отменим мы елку или нет.

Кстати, он признался, что старую елку не поставят даже в Центральном парке, - она пришла в негодность.

- У старой елки конструктив нормальный, но за шесть циклов разборки рассыпалась хвоя и развалилась электрика – может неожиданно закоротить, мы же не хотим, чтобы кто-то пострадал из горожан.

Как писал сайт vrn.kp.ru, в этом году в Воронеже собираются полностью обновить новогоднее убранство - территорию площади Ленина украсить в петровской тематике.