Лучше на беженцев и мобилизованных: воронежцы предлагают отказаться от трат на новогоднее украшение города

Воронежцы считают, что старая елка вполне сгодится для этого сезона Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы предложили отказаться от украшательства города на Новый год, а деньги, предназначенные на эти цели, направить на поддержку беженцев, а также мобилизованных. 29 сентября в воронежских соцсетях эта тема набрала шквал обсуждений: в городских пабликах публикуют открытые письма к губернатору, а также петицию в поддержку этой инициативы активистов.

Горожане поддерживают идею ненужности трат 65 млн рублей на новое украшение площади Ленина (в частности, "королевскую" елку за 15 млн), считая, что и прошлогодний декор вполне сгодится и в этом сезоне. А лучше направить средства на закупку необходимых вещей и медикаментов для тех, кого мобилизуют. В частности, в документе приводят пример, что 65 млн рублей - это десятки тысяч комплектов термобелья или аптечек.

Петицию на момент выхода этой заметки подписали 2136 человек.

Реакции городских властей по этому поводу пока не было.

Напомним, в этом году в Воронеже собирались полностью обновить новогоднее убранство: старую елку «сослать» в Центральный парк, а территорию площади Ленина украсить в петровской тематике.