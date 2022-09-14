В Новый год на площади Ленина в Воронеже установят новую 19-метровую елку

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В мэрии Воронежа сообщили, что в этом году кардинально изменят концепцию новогоднего оформления площади Ленина. Торги на ее украшение уже объявили.

Напомним, предыдущие годы элементы оформления использовали многократно, меняя их комбинации. Но на этот раз мэрия решила порадовать горожан и гостей совершенно новым убранством площади и даже новой елкой. Но – обо всем по порядку.

В основу обновленной концепции оформления площади легли праздничные традиции начала 18 века – зимние русские забавы и ярмарки.

Новшеством предстоящих новогодних праздников станет возвращение елки ко входу в Центральный парк, где символа нового года не было несколько последних лет, что вызывало у горожан недоумение. Украшением парка станет ель, которую на протяжении шести лет устанавливали на лощади Ленина. По словам чиновников техническое состояние искусственного дерева и его украшений находится в удовлетворительном состоянии и еще послужит. Не пропадут и старые элементы убранства площади, заверили в администрации. Их разместят на улицах города.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

А украшением главной площади города станет новая хвойная красавица высотой в 19 метров, хвоя которой будет изготовлена их высококачественного морозоустойчивого и пожаробезопасного материала. Изменится и ее местоположение – конструкцию установят не в углу площади, а ближе к ее центру. Ель будет венчать вензель Петра I. И вообще, по словам чиновников, украшение площади в этот раз будет гораздо масштабнее, что связано с юбилеем императора-реформатора, который и ввел традицию ставить и наряжать хвойные деревья.

- Убранство оформят декоративными световыми элементами по типу «Ожерелье» – в виде шаров, заполненных светодиодными гирляндами, - рассказали в мэрии. - Входные группы на площадь выполнят в виде световых инсталляций, спроектированных по образу «Кикиных палат» – памятника архитектуры петровского барокко.

Для радости детворы и не только на площади появятся новый вариант карусели и качели в виде петровских кораблей, а также горка.

По периметру площади расставят колонны со световыми консолями в виде кораблей. Вдоль улицы Плехановской планируется установить иллюминацию – ростральные колонны. Напротив Никитинской библиотеки разместится ярмарочная площадка, украшенная световой аркадой со стороны проезжей части, и фотозона с фигурой Петра I. Не заходя на площадь, можно будет сфотографироваться у «Императорской кареты».

Украшение площади Ленина к празднику завершат не позднее 25 декабря.