Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды15 сентября 2022 16:47

На новогоднее оформление главной площади Воронежа планируют потратить до 65,4 млн рублей

На новую елку выделяют до 15,3 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Новая елка на площади Ленина может обойтись Воронежу в сумму до 15,3 млн рублей. Администрация города объявила поиск подрядчика на праздничное новогоднее оформление главной площади. Начальная сума контракта заявлена в 65,4 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 сентября, победителя определят 7 октября.

Напомним, в этом году собираются полностью обновить убранство главной площади города: старую елку «сошлют» в Центральный парк, а саму территорию площади Ленина украсят в петровской тематике. Подрядчик должен смонтировать «Елочные вставки» из 350 живых елей, фотозону с Петром I, зону «Дворцовый бал», аттракционы «Русская горка», «Качели-Лодочки» и «Аркада с подвесными качелями», светодиодную гирлянду в длиной в 3,5 км, шатер «Звездное небо», а также ярмарочную зону. И собственно елку высотой не менее 19 метров с вензелем Петра на макушке.

фото мэрии

фото мэрии