На новогоднее оформление главной площади Воронежа планируют потратить до 65,4 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Новая елка на площади Ленина может обойтись Воронежу в сумму до 15,3 млн рублей. Администрация города объявила поиск подрядчика на праздничное новогоднее оформление главной площади. Начальная сума контракта заявлена в 65,4 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 сентября, победителя определят 7 октября.

Напомним, в этом году собираются полностью обновить убранство главной площади города: старую елку «сошлют» в Центральный парк, а саму территорию площади Ленина украсят в петровской тематике. Подрядчик должен смонтировать «Елочные вставки» из 350 живых елей, фотозону с Петром I, зону «Дворцовый бал», аттракционы «Русская горка», «Качели-Лодочки» и «Аркада с подвесными качелями», светодиодную гирлянду в длиной в 3,5 км, шатер «Звездное небо», а также ярмарочную зону. И собственно елку высотой не менее 19 метров с вензелем Петра на макушке.