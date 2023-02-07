Фейерверк, «путинские часы» и пассажир-каракал: невероятная полицейская погоня произошла в Воронеже

Скриншот видео ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

История фееричного воронежского гонщика, который пытался оторваться от полицейских и стрелял в патрульную машину фейерверками, продолжается. После возбуждения административного дела в отношении 36-летнего мужчины «с явными признаками наркотического опьянения» следователи возбудили и уголовное. Водитель Toyota Land Cruiser подозревается в покушении на применение насилия к представителям власти (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом рассказали в региональном СК.

БРЫЗГИ САЛЮТА ЛЕТЕЛИ ПО АСФАЛЬТУ

Спустя некоторое время появилось видео погони, «перестрелки» и задержания скандалиста. Инцидент произошел рано утром 6 февраля. «Опасно маневрировавший» автомобиль Toyota Land Cruiser инспекторы ДПС заметили около 4:30 у дома № 46 на улице Плехановской в Воронеже. Они попросили по громкой связи водителя остановиться, но тот проигнорировал полицейских и попытался скрыться, дав по газам. Патруль двинулся за ним. Разгорячившийся мужчина, поняв, что стражи порядка его преследуют, выпустил в их сторону несколько залпов из фейерверка.

На записи из патрульной машины слышно, как кто-то из полицейских передал по рации:

- Стреляет из чего-то из машины.

На несколько секунд наступила тишина, а новоявленный «пиротехник» продолжил мчать по магистрали и выпускать залпы. Брызги салюта разлетались по асфальту. Еще не рассвело, поэтому они были отчетливо видны.

За кадром снова слышен голос полицейского, передающего по рации:

- Стреляет из фейерверков!

- Думаете?, - переспрашивают на другом конце, явно не веря.

Скриншот видео ГУ МВД по региону

Я ПОКАЗАЛ «ПУТИНСКИЕ ЧАСЫ», ЧЕГО НАДО?

Наконец, гонщика удается остановить: один из сотрудников полиции сначала сделал предупредительный выстрел из табельного оружия, а потом — по колесам Land Cruiser. Авто тут же окружили как минимум три патрульных автомобиля. Сколько по времени длилась погоня, неизвестно. Но фееричный водитель успел из центра Воронежа выехать на Левый берег и стремился назад, на правый. Его задержали в Железнодорожном районе на улице Белорусской.

Судя по кадрам, мужчина сдаваться не собирался и даже взялся за холодное оружие, поскольку слышно, как полицейский скомандовал:

- Брось нож!

Свое намерение сопротивляться мужчина оставил и начал агрессивно «решать вопрос» с правоохранителями, демонстрируя на руках часы, перемежая все это нецензурной бранью:

- … Я ему сказал иди на ...! Я ему показал «путинские часы», чего ему надо?

- Кому ты показал?, - спрашивает полицейский.

- Твоему другу!

- Давай выйди, поговорим, - страж порядка уговаривает.

- Пошел ты ….! … Я сказал, чтоб шел… Чего ему надо?

- Покажи часы, спокойно, - просит полицейский.

- На, - сначала соглашается «гонщик», а потом убирает руку: «Тебе не дам».

Скриншот видео ГУ МВД по региону

САМКА КАРАКАЛА В КАЧЕСТВЕ ПАССАЖИРА

Каково же удивление инспекторов ДПС было, когда обладатель «путинских» часов оказался еще владельцем экзотического животного. В машине на переднем сидении с ним ехал необычный пассажир - каракал. Дикая кошка явно была в шоке от такой «прогулки» и шипела на полицейских из последних сил.

Каракала изъяли и передали на передержку в Воронежский зоопарк. По словам специалистов, это самка возрастом около года. Она находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время хищница помещена в карантинную зону зоопарка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, на любителя фейерверков завели административные протоколы сразу по трем статьям: управление авто в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке и отказ повиноваться требованию сотрудника полиции. Однако теперь к ним добавилось и уголовное дело. Как сообщают в СК, на допросе мужчина признал, что стрелял из фейерверка по машине ДПС. А по статье о покушении на применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статья 318 УК РФ) мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Так что эта история еще будет иметь свое продолжение.

К слову сказать, в воронежских телеграм-каналах сообщают, что любитель фееричных гонок оказался явно не простым человеком, а отпрыском бывшего депутата регионального парламента и крупного начальника одной из федеральных структур. А сам сын имеет отношение к инвестиционно-управляющей компании.