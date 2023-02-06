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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 12:19

В Воронеже водитель с рысью в салоне обстрелял фейерверками машину ГИБДД

На воронежца завели дело по трем статьям
Анастасия АСТАШОВА
«Тойота» опасно маневрировала по улице Плехановской. За водителем началась погоня.

«Тойота» опасно маневрировала по улице Плехановской. За водителем началась погоня.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воронежский водитель обстрелял фейерверками машину ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, автомобилиста задержали ранним утром 6 февраля. В 4.30 полицейские заметили «Тойоту Ленд Крузер», которая опасно маневрировала по улице Плехановской. За водителем началась погоня.

- Он проигнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Во время движения он сделал несколько залпов из пиротехнического устройства в сторону патрульного автомобиля, - рассказали в пресс-службе.

Остановить водителя удалось только после стрельбы из табельного оружия: один выстрел предупредительный, а затем – по колесам иномарки. 36-летний воронежец, находившийся за рулем, оказался «с явными признаками наркотического опьянения».

А в салоне автомобиля полиция нашла степную рысь. Хищника отправили на временную передержку в воронежский зоопарк.

На воронежца завели дело по трем статьям: 12.8 КоАП РФ (управление машиной в состоянии опьянения), 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке), 19.3 КоАП РФ (неповиновение).