В Воронеже водитель с рысью в салоне обстрелял фейерверками машину ГИБДД

«Тойота» опасно маневрировала по улице Плехановской. За водителем началась погоня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воронежский водитель обстрелял фейерверками машину ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, автомобилиста задержали ранним утром 6 февраля. В 4.30 полицейские заметили «Тойоту Ленд Крузер», которая опасно маневрировала по улице Плехановской. За водителем началась погоня.

- Он проигнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Во время движения он сделал несколько залпов из пиротехнического устройства в сторону патрульного автомобиля, - рассказали в пресс-службе.

Остановить водителя удалось только после стрельбы из табельного оружия: один выстрел предупредительный, а затем – по колесам иномарки. 36-летний воронежец, находившийся за рулем, оказался «с явными признаками наркотического опьянения».

А в салоне автомобиля полиция нашла степную рысь. Хищника отправили на временную передержку в воронежский зоопарк.

На воронежца завели дело по трем статьям: 12.8 КоАП РФ (управление машиной в состоянии опьянения), 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке), 19.3 КоАП РФ (неповиновение).