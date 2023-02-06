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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 19:38

В Воронеже обстрелявший фейерверками машину ГИБДД водитель попал под уголовное дело

Мужчина пытался скрыться от погони
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: СУ СКР по Воронежской области.

Фото: СУ СКР по Воронежской области.

Фото: принтскрин видео.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который обстрелял машину ГИБДД фейерверками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 февраля.

Ранним утром понедельника воронежские полицейские заметили «Тойоту Ленд Крузер» на улице Плехановской. Водитель машины выполнял опасные маневры. На требование остановиться не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. Когда мужчина увидел приближающихся полицейских, то произвел несколько выстрелов из пиротехнического устройства в сторону автомобиля ДПС. Чтобы усмирить водителя, гаишникам пришлось применить табельное оружие.

Во время задержания правоохранители обнаружили в «Тойоте» каракала. Степную рысь передали на передержку в воронежский зоопарк. Животное находится в удовлетворительном состоянии.

- На допросе мужчина признал факт осуществления выстрелов. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в региональном СУ СКР.