Специалисты рассказали о самочувствии рыси, изъятой у задержанного в Воронеже водителя

Фото департамента экологии и природных ресурсов Фото: Предоставлено "КП"

В понедельник, 6 февраля, специалисты рассказали о самочувствии степной рыси, которую полицейские обнаружили в салоне «Тойоты Ленд Крузер». Водитель был задержан в Воронеже на улице Плехановской. Он не остановился по требованию стражей порядка да вдобавок обстрелял патрульную машину из пиротехнического устройства.

Каракал, изъятый сотрудниками полиции, был передан на передержку в Воронежский зоопарк. По словам специалистов, это самка возрастом около года. Она находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время хищница помещена в карантинную зону зоопарка.

Что касается ее хозяина, то во время его задержания 36-летний мужчина оказался «с явными признаками наркотического опьянения». На воронежца завели дело по трем статьям: 12.8 КоАП РФ (управление машиной в состоянии опьянения), 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке), 19.3 КоАП РФ (неповиновение).