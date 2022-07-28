Осквернение, ЛГБТ-эротика и нацизм: подросток устроил шокирующую вакханалию на кладбище Воронежа

По словам подростка, таким образом он пытался заработать популярность в интернете. Фото: принтскрин видео.

Поражающая своей аморальностью история произошла в Воронеже 28 июля. Ее авторами стали два подростка 15 и 16 лет. Они сняли и выложили в соцсети видео, на котором младший из приятелей оскверняет могилы на одном из городских кладбищ.

На записях отчетливо видно, как юноша обнимает захоронения, извивается вокруг памятников и надгробных плит, прыгает по оградам. Но и этого ему показалось мало, поэтому он решил помочиться на могилу пожилой женщины. Параллельно подросток выкрикивал всяческие непристойности и ругался матом.

– Можно предположить, что вандал натанцевал, наговорил и наснимал себя на несколько статей уголовного кодекса. Как минимум речь идет о пропаганде ЛГБТ, а если выяснится, что какая-то из могил принадлежит ветерану, вероятно, встанет вопрос и о реабилитации нацизма, – описывает инцидент в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» шокированная Ксения Собчак.

Через несколько часов после появления скандальных роликов в Сети, оперативники уголовного розыска воронежского городского управления полиции задержали вандалов. Далее разбираться в ситуации будут сотрудники Следственного комитета. Соответствующее указание им дал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. Проверку проводят и в региональной прокуратуре.

К слову, вскоре после первых кощунственных видео, подростки записали новый ролик – с извинениями. Главный осквернитель попросил прощения и признался, что таким мерзким способом пытался заработать популярность в интернете.