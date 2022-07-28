В Воронеже подросток осквернил могилы ветеранов

В четверг, 28 июля, в одном из телеграм-каналов появилось видео осквернения кладбища. На нем некий подросток обнимал надгробия (одно из них со звездой, то есть похоронен ветеран войны), исполнял над ними танец, усиленно виляя бедрами. А потом еще и помочился на одну из могил. Кроме того, в ролике этот юноша говорит о себе в женском роде. Что косвенно свидетельствует о том, что с мозгами у этого молодого человека явно не все в порядке. Предположительно, это существо неясного пола живет в Воронеже.

Полицейские проводят проверку по факту опубликования этой видеозаписи. В частности, они устанавливают место, где его снимали, а также того, кто совершал кощунство. Ну и заодно автора этого мерзкого видео.

Напомним, 21 июля полицейские установили личность молодого человека, устроившего танцы на кладбище в селе Малая Верейка Семилукского района. Кроме того, он пел матерную песню и сорвал цветы с могилы. Вандалу грозит максимум три месяца ареста.