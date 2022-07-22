Под Воронежем установили личность парня, устроившего танцы на могиле

В четверг, 21 июля, полицейские установили личность молодого человека, устроившего танцы на одной из могил в селе Малая Верейка Семилукского района. Видео кощунственных забав юноши появилось в интернете в конце июня. Он ногами залез на гробницу, танцевал на ней, спел матерную песню и сорвал цветы с могилы. Позже появилась запись, как вандала за это наказывают, один из местных жителей избил его.

В региональном ГУ МВД сообщили, что на данный момент идет проверка. Поступок, конечно, мерзкий, но задержание за него законом не предусмотрено. Впрочем, по статье 244 УК РФ за осквернение могилы молодому человеку может грозить в том числе и три месяца ареста. А также штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года.