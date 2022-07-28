Глава Следкома поручил взять на контроль расследование осквернение могилы воронежским подростком-трансгендером

Теперь в обстоятельствах шабаша на кладбище будут разбираться и в Следственном комитете. Фото: с сайта Следственного комитета России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с осквернением могилы, попавшим на видео. Предположительно, его совершил воронежский подросток-трансгендер на одном из городских кладбиш. Мальчик, притворяющийся девочкой, станцевал на могилах, орал матом, а потом помочился на один из погостов, где была похоронена пожилая женщина.

Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления Следственного комитета Кириллу Левиту организовать проверку обстоятельств этого дикого кощунства. Ранее аналогичное решение приняли в полиции и прокуратуре нашего региона.

После того, как эта мерзость получила широкую огласку, в соцсети снова объявился этот то ли мальчик, то ли девочка. Оно извинилось за свои действия и заявило, что пыталось добиться популярности в интернете. Кстати, кощунственное видео выложили в телеграм-канале, пестрящим фейками о специальной военной операции на Украине.