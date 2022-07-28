В Воронеже прокуратура взяла на контроль проверку полиции по поводу осквернения могилы подростком

Сотрудники прокуратуры Воронежской области взяли на контроль ход и результаты проверки, которую проводят полицейские по поводу информации об осквернении могил на одном из кладбищ Воронежа.

Работники надзорного ведомства контролируют работу по установке места совершения этого кощунства, а также личность нарушителя. В случае подтверждения информации, что он несовершеннолетний, обещают организовать проверку работы органов системы профилактики.

Напомним, 28 июля в одном из телеграм-каналов появилось видео осквернения кладбища. На нем подросток обнимал надгробия, исполнял над ними некий танец, усиленно виляя бедрами. А потом еще и помочился на могилы. В ролике этот юноша говорит о себе в женском роде. Предположительно, живет он в Воронеже.

Ранее полицейские установили личность молодого человека, устроившего танцы на кладбище в селе Малая Верейка Семилукского района. Он также пел на погосте матерную песню и сорвал цветы с могилы.