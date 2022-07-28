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Происшествия28 июля 2022 14:19

В Воронеже прокуратура взяла на контроль проверку полиции по поводу осквернения могилы подростком

Если он окажется несовершеннолетним, будут проверять работу органов системы профилактики
Олег КУЗНЕЦОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежской области взяли на контроль ход и результаты проверки, которую проводят полицейские по поводу информации об осквернении могил на одном из кладбищ Воронежа.

Работники надзорного ведомства контролируют работу по установке места совершения этого кощунства, а также личность нарушителя. В случае подтверждения информации, что он несовершеннолетний, обещают организовать проверку работы органов системы профилактики.

Напомним, 28 июля в одном из телеграм-каналов появилось видео осквернения кладбища. На нем подросток обнимал надгробия, исполнял над ними некий танец, усиленно виляя бедрами. А потом еще и помочился на могилы. В ролике этот юноша говорит о себе в женском роде. Предположительно, живет он в Воронеже.

Ранее полицейские установили личность молодого человека, устроившего танцы на кладбище в селе Малая Верейка Семилукского района. Он также пел на погосте матерную песню и сорвал цветы с могилы.