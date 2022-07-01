«Олицетворяет любовь и мудрость»: в Нововоронеже на месте «жуткой» Аленки установили новый памятник

Аленка До и После. Фото Марины Белоглазовой и Ольги Чернушкиной Фото: Из архива "КП"

В Нововоронеже 1 июля в центральном парке торжественно открыли новый памятник основательнице села Аленке. Предыдущий арт-объект, прославившийся на всю страну своим жутким видом, был демонтирован 21 декабря 2020 года, спустя три дня после его установки.

Новая бронзовая Аленка – 2,5 метров высотой – совершенно не похожа на предыдущую выкованную из металла версию – девушка на этот раз получилась более женственная скульптора Виталия Казанского из города Реутов. Она изображена так же в полный рост, но без излишеств в пропорциях – с приятным лицом, утонченной фигурой, одухотворенным взглядом. Сама Аленка одета в русское народное платье, волосы прикрыты головным убором, она смотрит миролюбиво, скрестив на груди руки.

Аленка в полные 2,5 метра Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

Торжественная церемония открытия совпала с проводимым в городе праздником – первым фестивалем фольклора «Истоки», поэтому на ней присутствовали не только местные жители, но и гости муниципалитета. Глава администрации Нововоронежа Владимир Лещенко поздравил присутствующих с долгожданным открытием скульптуры:

– Надеюсь, что новый арт объект «Аленка» и жителям города, и гостям понравится. И будет олицетворять собой любовь и мудрость. А место, где он расположен, станет местом притяжения для отдыха и прогулок.

Отдельно Владимир Лещенко поблагодарил меценатов из московской компании (их имена пока оставили в тайне) и скульптора Виталия Казанского. А нововоронежец автор-исполнитель Сергей Рыбчев даже посвятил скульптуре песню.

– Долго мы ждали эту Аленку и наконец-то дождались. Кончено, эту красавицу не сравнить с прошлой версией. Очень приятно, что этот памятник нам подарили бескорыстные люди. На общем собрании представителей организаций города нам предложили выбрать из трех вариантов ту самую Аленку, нашу Аленку. Вот теперь любуемся!, – сказала руководитель нововоронежского Совета ветеранов и труда Лидия Федорова.

Такая Аленка теперь украшает парк в Нововоронеже Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

Впрочем, были и те, кому все же первый памятник больше нравился.

– Конечно, очень красивый памятник, но мне прошлый нравился больше, - поделилась жительница села Новая Аленовка Нина Орлова. – Он больше на простую труженицу походил. А то как такую отправишь на огород трудиться?

Так выглядела первая Аленка Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, ее «жуткую» предшественницу установили 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Аленовка. Выкованная девушка – основательница этого населенного пункта. 2,5 метровая красавица из металла вышла ужасающей, громоздкой и с выпученными глазами.

Фото монумента с торжественного открытия мгновенно разлетелось по соцсетям: лицо у дамы было настолько жуткое, что она стала интернет-мемом. С кем только ее ни сравнивали: и с ведьмой из Средневековья, и с символом «ковидного» года. Местные жители набросились на арт-объект с критикой. После этого ее демонтировали и вернули изготовителю. Однако благодаря известности (скульптурой заинтересовались музыканты, политики, бизнесмены) жуткую Аленку не отправили на переплавку, а продали с аукциона.

Ее приобрела группа компаний воронежского бизнесмена Евгения Хамина. Аукцион состоялся 15 февраля 2021 года. Скульптура ушла с молотка за 2,6 миллиона рублей. Практически в 2,5 раза дороже, чем обошлась заказчику. Арт-объект должен украсить новое тематическое пространство возле Сити-парка «Град». А власти Нововоронежа пообещали установить новую Аленку.