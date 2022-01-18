Последние новости Воронежа на 18 января 2022 года: суд над расстрелявшим сослуживцев срочником, перекрытие улиц и вырубка леса на 2,5 млн

Кроме того, в области вновь увеличивается суточный прирост заразившихся коронавирусом. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже начался суд над бывшим срочником Антоном Макаровым. Его обвиняют в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор». Дело рассматривает Воронежский гарнизонный военный суд, так как большинство людей, имеющих отношение к делу, находятся в Воронеже. Приговор должны вынести в среду, об этом сообщает ТАСС. Напомним, 9 ноября 2020-го Макаров заступил на утреннее дежурство, зарубил топором майора Сергея Ермолаева. Потом схватил пистолет и застрелил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще один солдат пострадал, но выжил. В этот же день срочника задержали. В конце марта прошлого года Макарова признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

В Воронежской области вновь увеличивается суточный прирост заразившихся коронавирусом. Накануне инфекцию выявили у 406 человек, а на прошлой недели цифры были намного скромнее - в районе 200. Таким образом наш регион вернулся в десятку неблагополучных субъектов России по числу заражений ковидом. Хуже дела в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областей, Ставропольском и Пермском крае.

На улице Планетной в воронежской Отрожке вырубили деревьев на 2,5 миллиона рублей. Сотрудники городского управления экологии в ходе выезда установили, что уничтожены 37 сосен и 21 береза. Однако заявлений о выдаче порубочного билета при этом никто не подавал. Специалисты направили в полицию материалы для возбуждения уголовного дела. Виновников могут привлечь по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» (максимальное наказание семь лет лишения свободы), однако сначала этих людей нужно найти.

Несколько улиц в центре Воронежа перекроют в канун Крещения и в саму праздничную ночь. Как пояснили в мэрии, это сделали для безопасности горожан во время массового прихода верующих в храмы. Движение транспорта ограничат с 16.00 вторника до 6.00 среды на улицах: Софьи Перовской и Петровской набережной, Таранченко и Декабристов, Освобождение Труда. Также с 12 часов 18 января до 6 утра 19 января запретят парковку на Фридриха Энгельса, Софьи Перовской, Большой Стрелецкой, Декабристов.