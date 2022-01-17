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Общество17 января 2022 11:39

В Воронеже могут возбудить уголовное дело по факту вырубки деревьев в Отрожке

На улице Планетной незаконно уничтожили 37 сосен и 21 березу
Юрий КОЗЛОВ
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Фото: Экологи Воронежа, ВКонтакте.

Фото: Экологи Воронежа, ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В понедельник, 17 января, на планерке в городской администрации вице-мэр Людмила Бородина рассказала, что материалы по незаконной вырубке деревьев на улице Планетной в Отрожке направлены в полицию для возбуждения уголовного дела. Те, кто это сделал, видимо, будут отвечать по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. Но для начала виновников вырубки надо найти.

Людмила Бородина уточнила, что специалисты городского управления экологии в ходе выезда установили, что уничтожены 37 сосен и 21 береза Заявлений о выдаче порубочного билета при этом никто не подавал. А вред, причиненный преступными действиями неизвестных, составил более 2,5 миллионов рублей.