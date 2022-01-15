«Если их не остановить, они не прекратят»: воронежская девушка-следователь рассказала о насильниках и других преступниках

Фото предоставлено СУ СКР по Воронежской области

15 января отмечается День образования Следственного комитета России. Эта силовая структура всегда вызывает массу эмоций, поскольку именно ведомство Александра Бастрыкина занимается наиболее резонансными уголовными делами и тяжкими преступлениями. Сотрудники СКР все время на виду, ни одно крупное происшествие не обходится без их участия. От них ждут ответов граждане, комментариев - журналисты, и их труд не дает спокойно спать людям с нечистой совестью. Кто они, настоящие следователи? И как они видят свою работу в отличие от героев сериалов? Мы поговорили со старшим лейтенантом юстиции, следователем СО по Коминтерновскому району Воронежа СУ СКР по региону Валентиной Николайчик.

Девушка, окончившая юридический факультет ВГУ в 2017 году, а в 2019-м - магистратуру, уже имеет в своей профессиональной копилке не одно резонансное уголовное дело. Ее специфика - преступления против личности, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Фото предоставлено СУ СКР по Воронежской области

ЗАПАЛО В ДУШУ

- Валентина Николаевна, как вы стали следователем? Это детская мечта?

- Свое решение я приняла еще в четвертом классе. Пока выросла и поступила на юрфак ВГУ, уже был образован Следственный комитет России. Меня очень привлекла профессия следователя - даже учитывая то, что никто из родственников не работает в правоохранительных органах. На мой выбор также повлиял просмотр сериала «Тайны следствия». В первых сезонах работа команды главной героини была ближе к истине нашей профессии. Мне это понравилось, запало в душу. Честно признаться, за все годы других вариантов для трудоустройства я не видела, потому что четко знала: хочу стать следователем!

- Первое уголовное дело чем вам запомнилось?

- После учебы меня направили работать в Следственный отдел Семилукского района. Первое серьезное уголовное дело было в 2018 году против половой неприкосновенности малолетней. Это было сложно не только в плане расследования, поскольку оно первое, но и эмоционально. Пропустить всю произошедшую ситуацию через себя оказалось тяжело. Но я знала: если хорошо выполню работу и соберу необходимые доказательства, то человек, совершивший преступление, понесет заслуженное наказание. Так и произошло - дело было направлено в суд, обвиняемый получил реальный срок - 12,5 года колонии. Сейчас он отбывает наказание.

СОБРАТЬ ВСЮ ВОЛЮ В КУЛАК

- За время работы когда дольше всего не спали?

- В 2019 году. В новогоднюю ночь в мое дежурство произошло преступление. С момента выезда на место происшествия не спала два с половиной дня. Помню, в два часа ночи позвонили из дежурной части, сообщили о том, что у нас убийство. Населенный пункт находится в 60 - 70 километрах от Семилук. Мы срочно выехали туда, в мороз -30, проводили осмотр в частном доме. Обнаружили труп мужчины, под подозрение попала его сожительница. Работали долго и тщательно, однако с учетом собранных доказательств выяснилось, что это была необходимая оборона со стороны женщины. Уголовное дело прекратили.

Бессонные сутки у нас были в начале февраля прошлого года. Расследовали нашумевшее для Воронежа жестокое убийство учительницы математики Натальи Тушинской. На осмотр места происшествия я приехала около 20 часов, закончили его в пять утра. Радовало, что работа была результативной. Служебная собака нас вела по следу предполагаемого преступника, в двух местах криминалистам удалось найти капли его крови. Весь маршрут был привязан к камерам видеонаблюдения и найденным биологическим следам. Так удалось быстро отследить путь передвижения мужчины, как и куда он ехал. В первые часы, когда работаешь на месте происшествия, необходимо предельно сконцентрироваться и четко делать свою работу. Настроиться, что твоя главная цель - собрать максимальное количество улик, чтобы доказать в последующем вину преступника.

Фото с места убийства воронежской учительницы Фото: Максим ГОРОХОВ

«ПРИШЛА С РАНЕНИЕМ В СЕРДЦЕ»

- Чем захватывает следственная работа?

- Когда дело уходит в суд, а затем выносят обвинительный приговор, я чувствую, что моя работа приносит результат - преступник наказан. Это очень помогает и стимулирует.

- Есть ли следственное действие, которое вам наиболее интересно? Допрос, очная ставка или другие? Как это помогает в расследовании?

- Все следственные действия имеют одинаково важное доказательственное значение. Наиболее интересны для меня проверка показаний на месте и следственный эксперимент, когда обвиняемые, свидетели или потерпевшие воспроизводят, как было совершено преступление. Это помогает определить направление расследования, запланировать следственные действия.

- А в допросе есть сложности? Как понять, врет человек или нет?

- Это зависит от того, какая доказательная база уже собрана. Обычно перед проведением допроса готовлюсь к нему. Если есть доказательства, подтверждающие вину, а человек пытается рассказать совершенно противоположное, то я понимаю, что он говорит неправду. К примеру, в мае 2021 года в одной из многоэтажек на улице Шишкова города Воронежа произошло резонансное убийство. По версии следствия, муж убил жену, а затем расчленил тело, части которого спрятал в сумке в подъезде, а также в лесополосе неподалеку от дома. На допросе обвиняемый категорически отрицал вину, пытаясь убедить следствие, что женщина уже пришла в квартиру с ранениями в области грудной клетки, после чего он, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, решил таким способом «спрятать тело». Безусловно, эта версия была опровергнута следственным путем и собранными доказательствами, в том числе орудием преступления, на котором обнаружена кровь погибшей. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для изучения и утверждения обвинительного заключения.

Фото предоставлено СУ СКР по Воронежской области

ЖЕНЩИНЫ МЕНЬШЕ ВРУТ

- Есть отличие, как ведут себя мужчины, а как женщины на допросе?

- Да, женщины меньше врут, они обычно признаются в совершенных преступлениях. У меня было только единственное дело на практике, когда женщина не признавала вину в убийстве сына. В 2019 году молодой человек являлся обвиняемым по находящемуся в моем производстве уголовному делу об оскорблении сотрудников полиции. Я ему только вручила обвинительное заключение, а на следующий день позвонили из полиции и сообщили, что парень скончался в больнице от травмы криминального характера. Возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», начали расследование. Сначала все указывало на причастность сожителя матери погибшего. О самой женщине сын очень хорошо отзывался, постоянно говорил, какая она замечательная. Но у меня закрались сомнения, поскольку сожитель не мог толком пояснить обстоятельства избиения. Спустя время удалось найти свидетеля, видевшего, как женщина била сына руками, ногами и металлической трубой, которую затем выбросила. Мать категорически отрицала свою вину. В итоге мы нашли орудие преступления, на котором экспертным путем обнаружены ее биологические следы и кровь сына. Дело направили в суд, приговором которого женщина осуждена к шести годам лишения свободы.

ЕСЛИ ИХ НЕ ОСТАНОВИТЬ, ОНИ НЕ ПРЕКРАТЯТ

- Валентина Николаевна, существует ли «портрет» насильника? Что-то, что объединяло бы людей, совершающих преступления против половой свободы и половой неприкосновенности? К примеру, воспитание в семье, социальный статус или другое?

- Однозначно сказать нельзя. В моей практике это были тихие, спокойные, незаметные люди, ведущие скромный образ жизни, о которых никто не подумал бы как о преступниках. После задержания они зачастую не могли объяснить свои поступки, но, если бы их не поймали, полагаю, не прекратили бы противоправную деятельность. О том, насколько тяжкие деяния совершают преступники, говорят и сроки, к которым их осуждает суд.

- Сложно работать, когда жертвой насильника оказался ребенок?

- Скорее, сложно слушать и осознавать то, о чем рассказывает ребенок, ставший жертвой преступления. Расследовать не так тяжело. Я умею работать и с детьми, и с родителями. В этом нам на помогают опытные психологи ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей», с которыми мы сотрудничаем длительное время. Они сопровождают детей, общаются с родителями, помогают нам вести правильный диалог с пострадавшими. Их помощь следствию неоценима.

Валентина Николайчик имеет в своей профессиональной копилке не одно резонансное уголовное дело

16 ЛЕТ ЖДАЛ, КОГДА ЗА НИМ ПРИДУТ

- Валентина Николаевна, есть пример, когда после передачи уголовного дела в суд захотелось кричать «Ура!»?

- Да, расследовала его в 2019 году, когда меня перевели в Следственный отдел по Коминтерновскому району г. Воронежа. Это было дело «прошлых лет». В апреле 2003-го в Воронеже был убит 24-летний динамовец, чемпион по вольной борьбе Герман Разгоняев. Трагедия произошла из-за ссоры между двумя молодыми людьми в ночном клубе, которые позже решили выяснить отношения на пустыре за городом. Оппонентом погибшего был боксер Роман Топчиев. Он решил не рисковать - прихватил с собой обрез и выстрелил из него в пришедшего на встречу Разгоняева. После чего скрылся, был объявлен в федеральный розыск. Я изучила материалы дела, проанализировала и сопоставила обстоятельства. И нашла закономерность: мама Романа Топчиева часто ездит в Москву. Так, по цепочке, удалось выследить преступника. Он жил в Подмосковье по поддельным документам, успел обзавестись семьей, воспитывал двоих детей. Когда он первый раз нас увидел, сказал: «Спасибо, что вы меня нашли. Каждый день сидишь, смотришь и думаешь: когда за мной придут?». Все 16 лет он ждал… После этого расследование было завершено, дело передали в суд, а затем Романа Топчиева приговорили к 9,5 года лишения свободы.

«Комсомольская правда» поздравляет всех сотрудников и ветеранов воронежского следствия с днем образования ведомства. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо государства, общества и закона. Мира и добра вам и вашим семьям!