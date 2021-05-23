Полицейские рассказали, как воронежцы нашли спортивную сумку с частями тела женщины

Хладнокровный убийца по сути действовали на глазах своих соседей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

22 мая в подъезде одного из домов по улице Шишкова в Воронеже местные жители обнаружили части тела человека. Они лежали в обычной спортивной сумке. О том, как произошла эта шокирующая находка, рассказали полицейские: оказалось, что жители многоэтажки заметили, как мужчина выносит на лестничную площадку окровавленные сумки с фрагментами тела. То есть хладнокровный убийца по сути действовали на глазах своих соседей. Днем.

Горожане вызвали полицию. Участковый первым прибыл по указанному адресу. Подозреваемого мужчину тут же задержали. Им, как мы сообщали ранее, оказался 61-летний местный житель. Теперь же стало известно, что его ранее уже не раз судили.

Части тела, скорее всего, принадлежат 53-летней женщине. Как удалось выяснить, она сожительствовала с рецидивистом. Отдельные фрагменты тела женщины позднее обнаружили также в лесу неподалеку от дома. Почему преступник так жестокого расправился с человеком, с которым сам же жил, пока не известно.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».