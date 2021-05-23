В Воронеже в подъезде нашли спортивную сумку с частями тела человека

Расследование уголовного дела продолжается Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Днем 22 мая в подъезде одного из домов по улице Шишкова в Воронеже местные жители обнаружили части тела человека. Они лежали в обычной спортивной сумке. Обнаружившие шокирующую находку горожане вызвали правоохранительные органы. Отдельные фрагменты тела позднее нашли также в лесу неподалеку от дома.

По предварительным данным, останки могут принадлежать 53-летней женщине. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

- При взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 61-летний житель Воронежа, с которым в настоящее время проводятся следственные действия, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Криминалисты провели осмотр места происшествия. Предстоит провести комплекс судебных экспертиз, также допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

В прошлом году 16 июня Воронеж потрясла похожая новость: расчлененное тело Вячеслава Кузнецова нашли на съемной квартире в емкостях с кислотой. Тогда же по подозрению в убийстве профессора химии ВГУ задержали бывшего аспиранта и его приятеля.