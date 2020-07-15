Расчленили и поместили в кислоту: что известно об убийстве воронежского профессора химии

57-летний доцент кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии ВГУ Вячеслав Кузнецов пропал в начале марта. 5 числа он не пришел на работу и не ответил на звонок сестры, с тех пор его начали разыскивать. В течение четырех месяцев не было никаких новостей о судьбе Вячеслава Алексеевича. А 13 июля воронежцев потрясла новость: преподавателя жестоко убили. Причем подозреваемыми стали бывший аспирант ученого - 33-летний Дмитрий - со своим приятелем - 30-летним Александром.

По версии следствия, Кузнецов поддерживал хорошие отношения с учеником, поэтому вечером 4 марта спокойно открыл ему дверь. Однако гости неожиданно напали на профессора, схватили за шею и прижали к лицу платок с хлороформом. Потерявшего сознание мужчину связали.

В это время Дмитрий и Александр с помощью компьютера и мобильного телефона профессора сняли с его счетов полтора миллиона рублей. И только после этого обнаружили, что Кузнецов не подает признаков жизни. Тогда приятели незаметно вынесли его из квартиры и перевезли в съемную квартиру на левом берегу. Там тело расчленили и уложили в емкости с соляной кислотой.

Признался в убийстве только один из парней, бывший аспирант Кузнецова свою вину отрицает. Однако как минимум до 11 августа оба подозреваемых пробудут под стражей.

За этой дверью произошло убийство.Фото: Максим ГОРОХОВ

«ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗЛОДЕЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛ»

После того, как вся эта история приобрела огласку, коллега погибшего - химик, преподаватель ВГУ Александр Завражнов высказался о нестыковках в деле. По его мнению, Дмитрий был очень способным, интересующимся наукой студентом, проявлял себя как специалист по химии высокомолекулярных соединений. По этой причине у нашего собеседника не укладывается в голове, что бывший аспирант повел себя необыкновенно глупо для такого умного человека.

Еще один коллега Кузнецова, заведующий кафедрой Александр Шестаков рассказывает, что подозреваемого Дмитрия сотрудники помнят хорошо. Обучение он завершил в 2013 году, но диссертацию так и не написал.

- На кафедре в тот период он появлялся часто, сдружился с профессором настолько, что, когда Кузнецов в прошлом году перенес сложную операцию, то ходил к нему в больницу и буквально кормил с ложки. У Вячеслава Алексеевича не было родных, кроме сестры.

По словам, Александра Станиславовича, на первый взгляд, парень казался открытым, легким в общении, готовым помочь. Но с другой стороны, достаточно хитрым. Однако впечатление злодея точно не производил. В ВГУ он перевелся на третьем курсе, до этого учился в технологическом университете, но был отчислен из-за конфликта.

- Особенных способностей не проявлял, но и двоечником не слыл. Позже пытался завершить диссертацию без научного руководителя, но на кафедре эту идею не поддержали, - заключил Шестаков.

Вячеслав Кузнецов вместе с подозреваемым.Фото: соцсети

«ОГРОМНАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА»

Погибшего профессора Кузнецова знакомые, коллеги и студенты вспоминают только добрыми словами:

- Самый добрый преподаватель ВГУ, его любили все. Объяснял тему, пока не поймешь. Относился ко всем студентам одинаково, не выделяя никого, - рассказала студентка Екатерина. - Всегда уважала его, как преподавателя и своего руководителя. В то же время с ним было так легко и просто работать, как с родным человеком.

- Могу лишь сказать одно: это был очень добрый, спокойный и за все переживающий Человек! Настолько милый и улыбчивый, что даже словами не передать, - добавила другая студентка Елена.

- Конечно, его любили ребята. Он позволял им пересдавать экзамены, не ставил жестких оценок... Это огромная потеря для кафедры и университета. На уровне ВГУ Кузнецов занимался связями с Китаем, вел многочисленные курсы… Все эти направления теперь открыты, - пояснил завкафедрой Александр Шестаков.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЖИЛ ОДИН

Вячеслав Кузнецов действительно очень много времени уделял работе и науке. Даже дома соседи постоянно видели через приоткрытое окно силуэт ученого за компьютером. Хоть и общались они редко, весь дом знал: это человек, полностью посвятивший себя науке.

- Несмотря на это, все жильцы могут подтвердить, что Вячеслав Алексеевич - очень чуткий, добрый, отзывчивый. Когда следователь спросил у меня, были ли у него с кем-то конфликты или, может, он выпивал, у меня просто не нашлось слов. Конечно же, нет, - рассказала корреспонденту «КП-Воронеж» соседка химика.

В этом доме жил химик.Фото: Максим ГОРОХОВ

К слову, профессор в последнее время жил один. Пару лет назад умерла его мать, своей семьи у ученого не было. Он поддерживал тесную связь с сестрой, которая ежедневно созванивалась с ним. Напомним, именно она забила тревогу, когда брат не взял трубку. Родные потрясены случившимся с Вячеславом Кузнецовым. И пока ни с кем не хотят общаться.

«КП-Воронеж» следит за развитием ситуации.

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