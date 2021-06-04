Выходные в Воронеже: Платоновфест, концерты в парках, перфомансы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11-Й ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Воронеже начался 11-й Платоновфест. В этот уик-энд можно посмотреть три выставки, перфомансы, события проекта "Воронежский кейс".

Церемония торжественного открытия пройдет 5 июня в оперном театре: покажут премьеру - оперу Моцарта "Свадьба Фигаро" в постановке Михаила Бычкова. В этот же день выступит пианист Николай Луганский, а театр из Архангельска покажет кукольную "Фро".

6 июня кроме повтора "Фро" будет спектакль МХТ "Ювенильное море".

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВСТРЕЧИ В САДАХ

С 4 по 6 июня дворцовый комплекс Ольденбургских присоединится к Международной культурной акции «Встречи в садах». Специалисты в области садово-паркового дизайна, экологии, садоводства будут щедро делиться знаниями и опытом. В программе - мастер-классы по ландшафтному дизайну.

4 июня в 12.00 пройдет мастер-класс «Макетирование парковых элементов и фасадного декора». Расскажут о парке миниатюр - особом виде музея под открытым небом, в котором демонстрируются уменьшенные копии архитектурных сооружений, а также технических объектов.

5 июня в 12.00 начнется пленэр молодых художников «Пахнет парк этот юностью сладкой». Посетители парковой зоны смогут не только наблюдать за рождением произведений молодых художников и увидеть дворцовый парк их глазами, но и попробовать свои силы в пленэрной живописи, превратив прогулку по парку в арт-путешествие.

5 июня в 13.00 запланирован мастер-класс по созданию цветочной композиции в садовом вазоне «Сколько красок уместилось...». В отличие от букета, в кашпо нельзя просто так поместить рядом несколько эффектных видов: одни растения могут начать угнетать другие. Ландшафтный дизайнер поможет отобрать составляющие цветочных композиций в кашпо для улицы, которые подходят для нашего климата и прекрасно уживутся друг с другом.

6 июня в 12.00 пройдет экскурсия по парку. Участникам расскажут историю создания и бытования парковой зоны имения принцессы Ольденбургской «Рамонь», познакомят с традицией европейского паркового искусства, расскажут, какие виды растений составляют сегодня основу парка.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ

5 июня в музее-заповеднике «Костенки» устраивают «Детский день». В программе, посвященной международному дню защиты детей, множество интересных активностей для юных посетителей.

В 11.00 стартует квест «По следам древних охотников». Участники будут искать исчезнувший ночью из экспозиции предмет.

В 12.00 начнется мастер-класс «Пластилиновая история» ребят научат лепить пластилиновые картины с изображением древних животных.

В 13.00 пройдет мастер-класс живописи каменного века и занятие в интерактивной песочнице.

В 14.00 запланирован мастер-класс «Древние животные палеолита», на котором посетители узнают о характере и повадках доисторических зверей, а также смогут раскрасить рисунок одного из них. После мастер-класса можно почувствовать себя археологом и попытаться найти скелет мамонта в интерактивной песочнице.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В ПАРКАХ

Воронежская филармония возобновляет программу открытых концертов в парках. Симфонический оркестр сыграет 5 июня в парке «Алые паруса», 6 июня - в Центральном парке. В программе прозвучат популярные классические произведения отечественных и зарубежных композиторов: Михаила Глинки, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса. Дирижировать академическим коллективом поочередно будут два маэстро - Юрий Андросов и Игорь Вербицкий. Начало концертов в 16.00 и 17.00.

5 июня в Кольцовском сквере выступит ансамбль «Воронежские солисты», начало концерта в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА В КАМЕРНОМ

В арт-галерее Камерного показывают работы воронежского художника Павла Брата, объединенные названием «И слово стало плотью / Et Verbum Caro Factum Est». Экспозиция представляет персональный проект художника, созданный им в 2016 году в Санкт-Петербурге. В своем творчестве Павел экспериментирует с бумагой, изучая ее свойства и взаимоотношения с другими материалами.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА ИЗ ФОНДОВ

В музее имени Крамского работает третья выставка из цикла «Открывая фонды». Экспозиция представляет графику 20-30-х годов ХХ века из собрания музея.

- Искусство межвоенных десятилетий развивалось в ситуации революционных преобразований. Пестрая, разнообразная художественная жизнь 20-х годов существенно меняется в следующем десятилетии, когда все творческие группировки, кроме официально учрежденных, прекратили существование, а в качестве эстетической основы утверждается реализм. Однако, даже в самые суровые годы, у художников остается пространство свободного творчества - это тема частной жизни, повседневности, - отмечают в музее. - Рисунки, сделанные «для себя», исходя из внутренней потребности автора, не предназначались для широкого экспонирования. Их отличает искренность и лиричность, легкая ирония и подлинный интерес к изображаемому. Милашевский в рисунках, выполненных как бы «вскользь», фиксировал момент в быстротечном движении жизни. С юмором и острой наблюдательностью подмечены коммунальные «прелести» сурового быта в рисунке Вакидина «Обитатели дома» (1934). Скромные, лишенные внешней эффектности и всякой виртуозности, небольшие рисунки Зефирова передают спокойное и естественное состояние самых привычных вещей.

Одной из центральных тем в искусстве 20-30-х годов становится образ современника. В портретах делается попытка сочетать сугубо индивидуальные черты с типическими, отражающими социальную характеристику модели. Романтизирован образ «нового человека» в акварельных рисунках Трошина, Жданова, их герои ярко характеризуют свою эпоху, проникнутую пафосом переустройства жизненных основ. Лирическая нота отчетливо звучит в графике Чернышева, в рисунках тонких и хрупких девочек-подростков в очаровании переходного возраста от детства к девичеству, полные строгости, чистоты и грации. Передача портретного сходства не увлекала художника, в своих героинях он стремился отразить «выражение юных ликов» и «внутреннюю взволнованность видениями открывающегося мира»…

Выставка продлится до 25 июля.