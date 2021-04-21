XI Платоновский фестиваль объявил программу «Воронежского кейса»

"Тайные виды на гору Фудзи" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Воронежский кейс» пройдет с 3 по 6 июня: Платоновский фестиваль представит программным директорам фестивалей и театральным критикам из России, Армении, Беларуси, Болгарии, Румынии, Хорватии, Эстонии новые спектакли местных театров - сезона 2020/21. Проект задуман для продвижения постановок воронежских театров за пределами региона.

- В этом году проект носит подзаголовок «Возможности». Это отражает состав основной программы, а также говорит о стремлении запустить новые процессы в воронежской театральной жизни, рассказать и показать, что сейчас возможно и в каких направлениях развивается российский и мировой театр. Поэтому помимо основной программы спектаклей на «Кейсе» пройдут творческие встречи с театральными продюсерами, которые расскажут воронежским практикам театра (режиссерам, актерам, работникам творческих отделов и независимым командам) о новых форматах театральных проектов, - поделились организаторы. - Также на фестивале будет предстален цикл театральных перформансов по Андрею Платонову, над созданием которых с воронежскими артистами уже работают режиссер Полина Кардымон (Новосибирск), хореограф Анна Щеклеина (Екатеринбург) и проект «Геометрия звука» (композитор Даниил Посаженников и художник Анна Кострикова, Москва). Результатом должны стать четыре работы, которые покажут на площадках города, по атмосфере близких произведениям писателя. Расписание перформансов и творческих встреч будет объявлено дополнительно.

3 июня

19.00 «Пьеса без названия» Антон Чехов, театр драмы имени Кольцова.

20.00 «Сны междуречья» Камерный театр (премьера состоится 13 мая).

4 июня

15.00 «Битвы по средам» Гэрри Шмидт, ТЮЗ

19.00 «Привидения» Генрик Ибсен, Камерный театр

5 июня

15.00 «Крокодил» Федор Достоевский, театр кукол «Шут» (показ спектакля пройдет в театре драмы)

18.00 «Свадьба Фигаро» Моцарт, театр оперы и балета (премьера состоится 29 мая)

6 июня

17.00 «Тайные виды на гору Фудзи» Виктор Пелевин, Никитинский театр

20.00 «Дева» / «След» вечер современной хореографии - проект фестиваля «RE:Форма танца-2021», театр оперы и балета

Впервые «Воронежский кейс» прошел в 2020 году, в его программу вошли 7 спектаклей, в том числе и два выпущенных специально к фестивалю. В прошлом году на «Воронежский кейс» приехали представители 10 крупнейших театральных фестивалей России, а также критики. В результате спектакль Камерного театра «Бальзаминов» пригласили на фестивали «Уроки режиссуры» в рамках Биеннале театрального искусства и «Радуга». Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» Никитинского театра был показан на фестивале «Радуга». Вечер современной хореографии Камерного театра «Танцуем Мандельштама» был отмечен экспертным советом «Золотой маски» и включен в лонг-лист премии.