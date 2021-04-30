Платоновфест покажет воронежцам 4 перфоманса

11-й Платоновский фестиваль представит воронежцам цикл перфомансов «Платонов-2021». В него войдут четыре проекта, созданные специально к фестивалю приглашенными режиссерами, композиторами, хореографами и художниками. Перфомансы связаны с произведениями или личностью Андрея Платонова. Они пройдут на необычных площадках города.

«Время, которое я у Вас займу, будет коротким». Режиссер Полина Кардымон из Новосибирска для своего перформанса с участием артистов Камерного театра позаимствовала фразу из письма Андрея Платонова к Максиму Горькому. По замыслу режиссера, 10 артистов перечитают письма писателя и разберут их на темы, отзывающиеся в них самих. Это будет пятичасовой нон-стоп: зрители, по 8 еловек, будут садиться напротив перфомеров, которые будут рассказывать, что их волнует, словами Андрея Платонова. 3 июня в 14.00 (сеансы каждые 40 минут) в арт-пространстве «Прогресс» (ул. Фр. Энгельса, 52, вход с улицы Среднемосковской).

«Котлован» - трехдневный перформанс Полины Кардымон. Художница будет копать котлован под звучащий текст из одноименной повести. Если герои Платонова копали его ради великого будущего, то для чего можно делать это сегодня, прикладывая столько усилий? За какую идею можно расплатиться своим здоровьем? Тем более, если заранее знать, что в финале бульдозер зароет котлован и от него не останется ничего. Зрители смогут приходить в любое время и наблюдать за созданием котлована сколько угодно. Можно будет прийти не один раз, а следить за перформансом в его развитии в течение трех дней, или даже, при желании, присоединиться к Полине. 4, 5, 6 июня с 11.00 на дамбе Железнодорожного моста, вход свободный.

«Жители родного города» - перформанс по мотивам рассказа Андрея Платонова, в котором Иван Коншин, художник из рассказа «Житель родного города», пытался сохранить образ старого города - красоту улочек, церквей и холмов - в своих картинах. Теперь «Геометрия звука» с помощью музыки предлагает увидеть, а главное услышать город заново, его надежды и тишину. Камерная site-specific опера, в которой Воронеж - главное действующее лицо, пройдет на железнодорожном вокзале. Это место первой встречи, место знакомства с городом любого туриста. В полночь, под звуки гудков зрители отправятся в ночь, в неизвестный Воронеж, в его прошлое и «бессмертные надежды». Шум вокзала и самих поездов, поющие в унисон громкоговоритель и музыкальные инструменты - все создает единую партитуру исчезнувшего и готового возродиться вновь старого доброго Воронежа, о котором мечтал художник Коншин.

Композитор-постановщик Даниил Посаженников, художник-постановщик Анна Кострикова, главный хормейстер Ольга Щербань, в проекте участвует хор Воронежского театра оперы и балета. 4 июня в 23.00.

«Новая земля» - танцевальный перформанс-место хореографа Анны Щеклеиной (Екатеринбург) с участием артистов танцтруппы Камерного театра. Он отражает стремление Платонова к космосу, будущему, предчувствие прекрасного высокотехнологичного и гармоничного мира, и вместе с тем глубокое чувствование природы и единения с ней, осознания одиночества человека как момента истинной свободы и проявления себя. Танцовщики в комбинезонах напоминают космонавтов и крестьян одновременно, они - люди будущего, покорившие землю и небо. Действие дополняется репликами из произведений Платонова, в которых звучат мечты о будущем и передается его уникальное ощущение природы. 6 июня в 15.00 на насыпи Петровской набережной.