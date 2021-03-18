11-й Платоновский фестиваль покажет воронежцам три выставки

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Выставочная программа 11-го Платоновского фестиваля пройдет во второй - летней - части форума искусств. Напомним, она запланирована с 3 по 20 июня. Эту часть назвали российской.
Выставочная программа Платоновфеста представит три проекта.
В Воронежском художественном музее имени Крамского покажут две выставки.
«Бубновый валет». Эманации измов - это экспозиция работ из собраний пяти российских музеев.
Еще один проект - «Аркадий Шайхет. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва. 1920-1930-е годы».
В выставочном зале на Кирова пройдет выставка «Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись». Работы отца и дочери созвучны времени Платонова. По традиции, она будет бесплатной.
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