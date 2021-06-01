Последние новости Воронежа на 1 июня 2021 года: расстрелянные люди в Придонском и прогноз погоды на июнь

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежец расстрелял из охотничьего ружья компанию мужчин. Жуткая история случилась в микрорайоне Придонском. 33-летний горожанин проезжал по улице Киселева, заметил стоящую компанию, а среди них знакомого, который ранее похитил у него семь тысяч рублей. Мужчина без особых колебаний схватил ружье и выстрелил из окна своей машины. Дробь попала в 34-летнего приятеля и находившегося рядом 33-летнего мужчину. Последний скончался в больнице. Стрелявшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Воронежские синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на июнь. Первый летний месяц обещает быть не очень жарким и не слишком дождливым. Среднесуточная температура в Воронеже составит +18,2 градуса при норме в +18,1. Осадков ожидается немного меньше обычного – 59 миллиметров. Норма дождей на июнь – 66.

В Сеть попало видео драки двух взрослых и подростка. Инцидент произошел в воронежском микрорайоне Шилово. На записи видно, как к семейной паре подходит подросток. Мужчина хватает его за футболку, потом подключается женщина. Затем юношу хватают за майку и пытаются затащить в подъезд. Там «разборка» продолжается. Версии развития конфликта у двух сторон, естественно, расходятся. Однако в полицию никто заявление

В Воронеже у дома № 259 на улице 45 Стрелковой Дивизии прохожие обнаружили труп женщины. Личность ее уже установили. Горожанке было 43 года. Видимых следов насилия на теле умершей нет. Однако точную причину смерти установят только после проведения судебно-медицинской экспертизы.