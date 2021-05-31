Ночью в Воронеже водитель расстрелял из охотничьего ружья компанию мужчин

Место, где отдыхали мужчины Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Ночью 30 мая в одну из больниц воронежского микрорайона Придонской привезли двух местных жителей с огнестрельными ранениями.

Оказалось, что в тот день у одного из домов на улице Киселева выпивала компания мужчин. Мимо проезжал на своем автомобиле 33-летний воронежец. Среди отдыхающих он заметил 34-летнего приятеля - ранее тот похитил у водителя около 7 тысяч рублей.

Автомобиль стрелка Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Воронежец без лишних раздумий выстрелил из охотничьего ружья из окна своей машины в 34-летнего знакомого, но одновременно попал еще и в стоящего рядом с тем 33-летнего мужчину. Дробь попала в брюшную полость.

Несмотря на своевременно помощь, 33-летний мужчина скончался от полученных травм в больнице. Стрелявшего воронежца позже задержали. Как сообщили в региональном ГУ МВД, оружие позже нашли в кустах недалеко от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятому орудию преступления, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального управления СК Евгений Аверин.

Ранее стрелявшего по подросткам в Воронеже бизнесмена оставили на свободе: он попал из травматического пистолета 17-летнему парню в плечо.