Стрелявшего по подросткам в Воронеже бизнесмена оставили на свободе

Фото с места ЧП. Соцсети

Коминтерновский районный суд в субботу, 8 мая, избрал меру пресечения предпринимателю из Подгорного, который на Пасху, 2 мая, палил по толпе подростков. Мужчину оставили на свободе, запретив определенные действия. Подтвердили информацию в Следственном управлении СКР по Воронежской области.

Напомним, инцидент произошел около 17:30 вечера на Пасху. Конфликт случился между пьяным водителем на авто и школьниками, шедшими по дороге. Подростки пока по непонятным причинам стали жестами просить водителя остановиться. Мужчина припарковался, выскочил из машины и вступил в словесную перепалку с подростками. После этого схватил травмат и выстрелил. Пуля угодила 17-летнему парню в плечо. Он попал в больницу с ранением.

После этого полиция возбудила уголовное дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). 7 мая по требованию главы СУ СКР Александра Бастрыкина материалы дела были истребованы в Москву. Там следователи возбудили еще одно уголовное дело – по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).