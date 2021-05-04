В Воронеже мужчина открыл стрельбу по группе молодых людей: один ранен

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Стали известны подробности ЧП со стрельбой, которое произошло 2 мая в микрорайоне Подгорное около 18:00. Остановивший свой автомобиль на обочине мужчина несколько раз выстрел из пистолета по прогуливающейся компании молодых людей. В результате один из подростков пострадал: пуля попала ему в руку. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 4 мая.

По предварительным данным, молодые люди перекрыли дорогу и жестами заставили автомобиль остановиться. После того, как мужчина вышел из авто, между ними вспыхнула ссора. Тогда оппонент достал травматический пистолет и решил «попугать» молодежь, несколько раз выстрелив. Одна из пуль попала в руку молодому человеку. В данный момент он находится в больнице.

– Все участники конфликта установлены. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), устанавливаются обстоятельства происшедшего, – сообщили в полиции.

Напомним, ранее очевидцы в группе «Мой и твой Воронеж», вконтакте сообщили, что стрелявший был в нетрезвом состоянии. И якобы подобные прецеденты с его участием уже случались. Ровно год назад, также в День Победы, 9 мая 2020 года, он палил по людям.