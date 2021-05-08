В Воронеже возбудили второе уголовное дело после стрельбы по школьникам в Подгорном

Мечто ЧП. соцсети

В Следственном комитете России возбудили еще одно уголовное дело по факту ЧП 2 мая в Подгорном. Происшествие, случившееся на улице Церковной в Воронеже, взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в ведомстве 7 мая.

Напомним, инцидент произошел около 17:30 вечера на Пасху. Конфликт случился между пьяным водителем на авто и школьниками, шедшими по дороге. Подростки пока по непонятным причинам стали жестами просить водителя остановиться. Мужчина припарковался, выскочил из машины и вступил в словесную перепалку с подростками. После этого схватил травмат и выстрелил. Пуля угодила 17-летнему парню в плечо. Он попал в больницу с ранением.

В воронежском ГУ МВД по факту происшествия возбудили уголовное дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). Однако позже материалы дела забрало себе Следственное управление по региону. А днем ранее по требованию главы СУ СКР Александра Бастрыкина они были истребованы в Москву. Там следователи возбуди еще одно уголовное дело – по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ), которое соединили с ранее возбужденным.

– Ход расследования поставлен по поручению Александра Бастрыкина на контроль в центральном аппарате ведомства, – прокомментировали в пресс-службе СКР.