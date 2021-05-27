В Воронеже 13-летний подросток подрался с взрослой парой

26 мая в Instagram одна из жительниц микрорайона Шилово опубликовала сообщение, что некто избил ее 13-летнего сына. По словам женщины, у ребенка зафиксировано сотрясение мозга. Однако ситуация оказалось сложнее, чем представляется на первый взгляд. Сразу несколько воронежцев утверждают, что мальчика никто не бил, а мужчина лишь удерживал его до приезда полиции.

Начался же инцидент с того, что подросток открыл кран для полива растений, он хотел пить, на что женщина сделала ему замечание, что он может сломать кран таким образом. Эта местная жительница вместе с мужем как раз сажала рассаду. Мальчик же, как утверждают пользователи соцсети, нецензурно выругался в ответ и, по одной из версий, даже ударил кулаком женщину по лицу и рассек его до крови.

Тогда вступился уже мужчина. То, как он действовал, горожане оценивают по-разному:

- Я лично видела, как мужчина конкретно трепал мальчика у подьезда, потом затащили его в подьезд. Когда вышли, у мальчика на шее ужасная была царапина, спасибо парень заступился ,не известно, чем бы это могло закончиться до приезда полицейских, - написала одна из соседок в соцсети.

Другие же утверждают, что подросток постоянно нецензурно выражается, на детской площадке нарисовали гениталии и написал бранные слова.

- Я бы в этой ситуации боялась не того, что моего ребенка взрослые побьют (тем более выше уже много написали, что никто ребенка не избивал) а то, что рядом с моим ребенком гуляют такие «дети», - возмутилась другая мать.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили «КП-Воронеж», что действительно поступало сообщение об этом инциденте в микрорайоне Шилово (правоохранителей вызвали очевидцы), однако ни одна из сторон конфликта не написала заявление в полицию.