В Воронеже в микрорайоне Шилово попало на видео избиение подростка двумя взрослыми

Все началось с того, что мужчина потянул на себя футболку мальчика. Фото: Pro мкр. Шилово (Воронеж).

В паблике «Pro мкр. Шилово (Воронеж)» выложили видео конфликта, случившегося в этом микрорайоне между мужчиной и женщиной и 13-летним подростком.

На съемке дворовой камеры можно заметить, как двое взрослых идут к подъезду, но возвращаются. К ним подходит мальчик, мягко говоря, не очень крупный. Мужчина хватает его за футболку, потом подключается женщина. Она то ли делает замах, то ли бьет подростка, тот отмахивается. Тогда мужчина хватает мальчика за майку, нанося при этом удары, и пытается затащить в подъезд. Что ему впоследствии и удается. Там «разборка» продолжается.

В итоге, как сообщают в соцсети, медики диагностировали у подростка сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины груди, левой руки и позвоночника, ему порвали футболку. Впрочем и у женщины якобы лицо было разбито до крови.

Естественно, у двух сторон конфликта свои версии развития событий. Мама подростка утверждает, что все началось с замечания ее сыну. Почему-то взрослые решили, что он хотел попить воды из шланга автоматического полива газона. Мальчик ответил, что не обязан слушаться незнакомцев. После этого и началось избиение.

Парочка, связавшаяся с подростком, уверяет, что женщина пыталась отговорить мальчика пить, потому что вода техническая и холодная. А в ответ якобы услышала хамские слова и получила удар в лицо.