Ушли с маршрута: в Воронеже 1 апреля 2021 года ликвидируют 14 автобусных маршрутов

В Воронеж 31 марта как раз приехали новые автобусы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

1 апреля в Воронеже ликвидируют 14 автобусных маршрутов – №№ 11, 15А, 20М, 22, 25А, 49А, 52АВ, 62, 68, 68А, 77К, 79, 91, 121. О том, как и чем их планируют заменить, мы уже сообщали.

Ранее под угрозой исчезновения был и транспорт под номерами 6М и 93. Но их работу все-таки решили продлить до конца второго квартала.

Привычные схемы движения также скорректировали для автобусов №№ 8, 15, 23К, 33К, 47, 48, 49, 52, 59, 59А, 60Б, 69Т и 87.

Мы решили помочь вам разобраться в столь глобальных переменах и получили ответы на простые вопросы.

Действующие контракты с перевозчиками, которые были заключены в феврале-марте 2020 года, истекают 31 марта Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

О ЛИКВИДАЦИИ:

Почему 1 апреля?

- Действующие контракты с перевозчиками, которые были заключены в феврале-марте 2020 года, истекают 31 марта. С 1 апреля начался переходный период: мы попутно готовимся к заключению новых контрактов, - ответил «КП-Воронеж» заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

Почему под ликвидацию попали именно эти маршруты?

Специалисты «РосдорНИИ» изначально предлагали ликвидировать 35 маршрутов. Но столь глобальные изменения вызвали бы еще более серьезный общественный резонанс. Да и большие автобусы на отдельные участки направить не получится. В итоге город пошел другим путем.

- Большая часть ликвидируемых маршрутов на деле не существует. Например, 79-ый или 121-ый. Их исчезновения никто не заметит, - считает Юрий Новиков, сопредседатель воронежского отделения общественного движения «Город и Транспорт».

Максим Захаров подтвердил, что на отдельных маршрутах вместо положенных 10-15 автобусов на линию выходит лишь 2. И сколько бы ни штрафовали таких перевозчиков, наладить работу они все равно не могут. Все дело в окупаемости: «социальные» маршруты, которые не приносят дохода, не интересны бизнесу.

Еще часть маршрутов заменят в рамках нацпроекта «БКАД» - магистральными. Это было необходимо, чтобы город получил современные большие автобусы. Планируется, что магистральные маршруты сформируют каркас, благодаря которому на общественном транспорте можно будет добраться в любую часть города.

- О тех маршрутах, на которых уже работают новые автобусы, мы получили положительные отзывы. Воронежцам стало легче уехать в поздние часы. Конечно, еще требуется точечная настройка, - сказал Максим Захаров.

Почему два ликвидируемых маршрута все-таки сохранили?

- Естественно, некоторые перевозчики не согласны с ликвидацией именно их маршрутов. С моей точки зрения была допущена ошибка: нужно было ликвидировать либо все дублирующиеся маршруты, либо решать вопрос как-то по другому, но на равных для всех условиях. Например, сейчас решили сохранить дублирующийся маршрут №6М. Почему? - задает вопрос Юрий Новиков.

Максим Захаров отвечает, что если бы автобусы под номером 6М закрыли уже сейчас, то потерялась бы связь между микрорайоном «Озерки» и Юго-Западным районом.

- Направление «ул. Перхоровича – мкр. Озерки» должен закрыть новый маршрут № 36. Так как он новый, мы не можем его передать какому-либо перевозчику без проведения конкурентных процедур. Другие перевозчики могли спросить: «Почему его отдали не им?» Поэтому срок обслуживания №6М продлили до конца процедуры определения подрядчика - примерно до лета. После этого он все равно будет ликвидирован, - отметил заместитель руководителя городского управления транспорта.

Также временно, на два месяца, сохранить решили маршрут № 93, который ходит от железнодорожного вокзала «Воронеж-1» до Митрофановского источника. По сути это «социальный» автобус. Его заменит впоследствии новый маршрут №29.

- Маршрут №29 - достаточно сложный, вначале планировалось обеспечить транспортную связь с улицей Ипподромная, но, к сожалению, застройка таким образом сформирована, что даже «Газель» там проходит с трудом. Поэтому было принято решение пустить автобусы по улице Шишкова. Автобус также будет ходить до Митрофановского источника, - прокомментировал Максим Захаров.

В будущем, вероятно, будет ликвидирован и автобусный маршрут №57В - он дублирует троллейбус №17. Но на данный момент троллейбусы ходят не стабильно, поэтому с этим шагом решили не спешить.

Ждать ли изменений в дальнейшем?

Столь глобальных корректировок и ликвидаций, конечно, ждать уже не стоит. Хотя новости по отдельным маршрутам наверняка еще будут появляться.

Что касается представленных маршрутов, то будущие контракты с перевозчиками будут заключены на 5 лет. Изменить в них можно будет не более 10% от общего объема работы.

- Схема будет меняться неизбежно: меняется город и вместе с ним пассажиропотоки. Схема не сможет быть монолитной все 5 лет, несмотря на требования закона. В той же Москве какие-то маршруты сохраняются десятилетиями, какие-то постоянно меняются. К этому нужно быть готовыми, - уверен Юрий Новиков.

Максим Захаров подчеркнул, что для изменения отдельных маршрутов по рекомендации «РосдорНИИ» были заложены резервные схемы. Например, если ситуация с дорогами в том или ином микрорайоне станет лучше, то отдельные автобусы все-таки можно будет туда направить.

- Специфика отрасли такова, что не всегда маршрут, который кажется идеальным на бумаге, приживается. Кажется: есть связь микрорайона с центром города - но автобусы все равно не пользуются популярностью. А, порой, достаточно добавить одну остановку, и маршрут оживает, - говорит Максим Захаров.

- Мы пока плохо представляем, что же получится в итоге. Где-то все сделано по рекомендациям «РосдорНИИ», где-то с корректировками этих рекомендаций с учетом нашей дорожной сети, где-то оставлено по схеме 2015 года. Как будет осуществляться переход? Мы увидим только на практике. Но в таких условиях планировать инвестиции, менять подвижной состав, развивать бизнес, который, между прочим, имеет социальную направленность - трудно. А ведь каждый маршрут это свое «маленькое» производство с собственной инфраструктурой и работниками, - комментирует Юрий Новиков.

На некоторых маршрутах вместо маленького транспорта появится большой Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Как же заменят маршруты?

- Маршрут № 11 «Больница № 8 – мкр. Боровое (ост. «Почта»)» заменят магистральным маршрутом № 14в «Больница № 8 – мкр. Боровое (ул. Сельская)». Он также перейдет на обслуживание автобусами большого класса.

- Маршрут № 15А «Юго-Западный рынок – 17 кв. СЖР (ост. «Школа»)» заменит № 15 «Юго-Западный рынок – 17 кв. СЖР (ост.«Школа»)». Он будет скорректирован таким образом, что включит большее количество остановок, через которые проходит более высокий пассажирский трафик.

- № 49А «Студ. Городок ВПИ – Больница № 8» заменят магистральным маршрутом № 49 «Завод ГОО – ул. Антонова-Овсеенко» и маршрутом № 87 «ул. Комарова – мкр. Масловка (ост. «Пекарня»)». Для удобства № 87 также будет скорректирован.

- Маршрут № 52АВ «ул. Землячки – Северо-Восточный район (ост. «Школа»)» будет замещен маршрутом № 47 «Северо-Восточный р-н (ост. «Школа») – ул. Антонова-Овсеенко».

- Автобус № 62 «ул. Тверская – ул. Тверская» (кольцевой) заменят маршрутом № 42 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – ул. Тверская» и № 32 «ул. Перхоровича – ул. Тверская».

- Что касается № 68 «ж/д вокзал Воронеж-1 – мкр. Придонской (ост. «з-д ВКСМ»)» - его заместит магистральный маршрут № 8 «Институт – мкр. Придонской (ост. з-д ВКСМ)»

- Маршрут № 68А «ул. Е. Зеленко – ж/д вокзал «Воронеж-1» – заместится маршрутом № 59А «Больница № 8 - ул. Е. Зеленко».

- № 91 «Больница № 8 – Центр реабилитации» будет замещен магистральным маршрутом № 14В «Больница № 8 – мкр. Боровое (ул. Сельская)» и маршрутом № 52 «завод им. Тельмана – ул. Комарова».

- Маршрут № 77К «ДК им. Кирова – Петровский сквер» (кольцевой) будет ликвидирован по предложению ФАУ «РосдорНИИ» ввиду высокой задублированности рядом маршрутов.

- Также ликвидируются маршруты, выпуск автобусов на которых составлял не более 3 единиц или не осуществлялся совсем – № 20М «ул. Березовая Роща – ул. Перхоровича», № 22 «ВРТТЗ – ВГУ», № 25А «Студ. Городок ВПИ – завод ГОО», № 79 «бульвар Победы – мкр. Боровое (ост. «ул. Сельская»)», № 121 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Студ. Городок ВПИ».

О КОРРЕКТИРОВКАХ:

Что будет с маршрутом №8?

В новой сети его планируют использовать в качестве магистрального. 30 марта в Воронеж с завода-изготовителя как раз поступили 30 новых автобусов большого класса. Автобусы вместо улицы Фридриха Энгельса, где крупной технике трудно проехать, проследуют по проспекту Революции.

Маршрут 8

Что будет с маршрутом №15?

Он будет скорректирован таким образом, что включит большее количество остановок с высоким трафиком пассажиров. Транспорт направят от остановки «Юго-Западный рынок» по проспекту Патриотов, улицам Героев-Сибиряков, Антонова-Овсеенко, Хользунова, Вл. Невского, бульвару Победы, улицам 60-й Армии, Вл. Невского до остановки «Школа». В обратном направлении – через улицы Вл. Невского, Маршала Жукова, Генерала Лизюкова, Вл. Невского, Хользунова, Антонова-Овсеенко, Героев-Сибиряков и проспекту Патриотов.

Маршрут 15

Что будет с маршрутом №23К (83)?

Запомните: теперь это маршрут №83. Автобусы с этим номеров направят от остановки «ул. Перхоровича» по улицам Южно-Моравской, Пеше-Стрелецкой, Космонавтов, Пирогова, 9 Января, Донбасской, Плехановской, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, Ворошилова, Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Южно-Моравской до остановки «ул. Перхоровича».

Маршрут 83

Что будет с маршрутом №33К?

Автобусы под этим номером больше не будут ходить по Набережной Массалитинова. После проспекта Революции автобус продолжит путь по улице Ленина и через нее выйдет на улицу Ломоносова.

Маршрут 33

Что будет с маршрутом № 47?

Теперь его конечной остановкой будет «Химоптторг» - от которого автобус пройдет по улице Землячки и выйдет на Ленинский проспект.

Маршрут 47

Что будет с маршрутом № 48?

Движение автобусов будет направлено от остановки «Кольцовский сквер» по пощади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой, 206-й Стрелковой Дивизии, Лызлова, через автодорогу на микрорайон Семилукские Выселки, автодорогу на микрорайон Таврово, улицу Петровскую до остановки «мкр Таврово». В обратном направлении – по улице Петровской через автодорогу на микрорайон Таврово, автодорогу на микрорайон Семилукские Выселки, улицы Новосибирскую, Лебедева, Ленинский проспект, улицу Г. Стратосферы, ВоГРЭСовский мост, улицы 20-летия Октября, Кирова, Платонова, Университетскую площадь, улицу Плехановскую, площадь Ленина до остановки «кинотеатр «Спартак».

Маршрут 48

Что будет с маршрутом № 49?

Автобусы под этим номером также станут магистральными: с 1 апреля вы не уведете на них машины малого и среднего класса. Он будет заезжать к главному корпусу ВГУ при движении в сторону студгородка ВГТУ.

Маршрут 49

Что будет с маршрутом № 52?

Маршрут продлят для жителей микрорайона Отрожка: раньше его конечно остановкой был «завод им. Тельмана», а теперь « Центр Реабилитации». То есть с улицы Богдана Хмельницкого транспорт отправится по улицам Панфилова, Куйбышева, Лермонтова, Боровской и Электровозной.

Маршрут 52

Что будет с маршрутом № 59?

Автобусы направят от остановки «кинотеатр «Спартак» по площади Ленина, улицам Кардашова, К. Маркса, проспекту Революции, улицам Ст. Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Остужева, Минской, через автодорогу на микрорайон Репное, улицы Тиханкина, Репненскую до остановки «мкр Репное».

Маршрут 59

Что будет с маршрутом № 59А?

Он больше не будет ходить в Северный микрорайон. От остановки «Общежитие» транспорт направится мимо микрорайона «Новый» до конечно остановки на улице Екатерины Зеленко.

Маршрут 59а

Что будет с маршрутом № 60Б?

Автобусы теперь с улицы Планетной, переулок Ангелиной, улицы 50-летия ВЛКСМ, Героев России до остановки «Почта».

Маршрут 60б

Что будет с маршрутом № 69Т?

На время реконструкции моста по улице Ленина автобус направят от Университетской площади по улице Плехановской, улице Степана Разина, набережной Массалитинова, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45 Стрелковой Дивизии, Шишкова, Московскому проспекту (разворот автобусов после остановочного пункта «ТРЦ Московский проспект» в районе дома № 133, затем по Московскому проспекту до разворота после остановочного пункта «бульвар Победы» в районе дома № 114), улицам Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской до Университетской площади. После окончания работ по реконструкции путепровода автобусы будут следовать по улице Ленина, как и планировалось ранее.

Маршрут 69т

Что будет с маршрутом № 87?

Автобусы продлят в обе стороны: они будут начинаться свой путь от остановки «ул. Комарова» по улице Космонавта Комарова, проспекту Патриотов и далее по традиционному маршруту. Однако с Новосибирской улицы они продолжат движение по улицам Корольковой, 206-й Стрелковой Дивизии до остановки «Пекарня».

Маршрут 87

О других изменениях маршрутной сети в пресс-службе мэрии обещали сообщить дополнительно.