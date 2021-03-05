В мэрии Воронежа объяснили, как планируют заменить 16 ликвидируемых автобусных маршрутов

Предполагается, что освободившиеся направления будут обслуживаться дублирующими маршрутами Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже стартует поэтапное внедрение новой маршрутной сети: как мы и сообщали ранее, во втором квартале 2021 года ликвидируют 16 автобусных маршрутов. Повторим, что это – №№ 6М, 11, 15А, 20М, 22, 25А, 49А, 52АВ, 62, 68, 68А, 77К, 79, 91, 93, 121. Информацию 5 марта подтвердили в пресс-службе мэрии.

- Ранее разработанный ФАУ «РосдорНИИ» проект новой сети предполагал единовременную ликвидацию более 30 действующих маршрутов. Однако представленный проект, носящий рекомендательный характер, был скорректирован на заседаниях рабочей группы с учетом актуального состояния улично-дорожной сети, обращений горожан и предложений общественников, благодаря чему количество сокращаемых маршрутов снизилось почти вдвое. Воронежцам необходимо понимать, что, если какой-то маршрут ликвидируется или корректируется, то освободившееся направление в любом случае не останется без транспортного обслуживания, - прокомментировал замруководителя управления транспорта Максим Захаров.

Предполагается, что освободившиеся направления будут обслуживаться дублирующими маршрутами:

Автобус № 6М «ул. Перхоровича – Институт» будет замещен маршрутом № 6 «мкр. Озерки – мкр. Тенистый. В новой маршрутной сети он должен стать магистральным, то есть его будут обслуживать автобусы большого класса с соблюдением вечерних графиков. Также основные транспортные узлы на направлении дублируются маршрутом № 36 «ул. Перхоровича – мкр. Озерки».

Маршрут 6

Маршрут № 11 «Больница № 8 – мкр. Боровое (ост. «Почта»)» заменят магистральным маршрутом № 14в «Больница № 8 – мкр. Боровое (ул. Сельская)». Он также перейдет на обслуживание автобусами большого класса.

Маршрут 14в

Маршрут № 15А «Юго-Западный рынок – 17 кв. СЖР (ост. «Школа»)» заменит № 15 «Юго-Западный рынок – 17 кв. СЖР (ост.«Школа»)». Он будет скорректирован таким образом, что включит большее количество остановок, через которые проходит более высокий пассажирский трафик.

Маршрут 15

№ 49А «Студ. Городок ВПИ – Больница № 8» заменят магистральным маршрутом № 49 «Завод ГОО – ул. Антонова-Овсеенко» и маршрутом № 87 «ул. Комарова – мкр. Масловка (ост. «Пекарня»)». Для удобства № 87 также будет скорректирован.

Маршрут 49

Маршрут 87

Маршрут № 52АВ «ул. Землячки – Северо-Восточный район (ост. «Школа»)» будет замещен маршрутом № 47 «Северо-Восточный р-н (ост. «Школа») – ул. Антонова-Овсеенко».

Маршрут 47

Автобус № 62 «ул. Тверская – ул. Тверская» (кольцевой) заменят маршрутом № 42 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – ул. Тверская» и № 32 «ул. Перхоровича – ул. Тверская».

Маршрут 42

Маршрут 32

Что касается № 68 «ж/д вокзал Воронеж-1 – мкр. Придонской (ост. «з-д ВКСМ»)» - его заместит магистральный маршрут № 8 «Институт – мкр. Придонской (ост. з-д ВКСМ)».

Маршрут 8

Маршрут № 68А «ул. Е. Зеленко – ж/д вокзал «Воронеж-1» – заместится маршрутом № 59А «Больница № 8 - ул. Е. Зеленко».

Маршрут 59а

№ 91 «Больница № 8 – Центр реабилитации» будет замещен магистральным маршрутом № 14В «Больница № 8 – мкр. Боровое (ул. Сельская)» и маршрутом № 52 «завод им. Тельмана – ул. Комарова».

Маршрут 52

Маршрут № 77К «ДК им. Кирова – Петровский сквер» (кольцевой) будет ликвидирован по предложению ФАУ «РосдорНИИ» ввиду высокой задублированности рядом маршрутов.

Также ликвидируются маршруты, выпуск автобусов на которых составлял не более 3 единиц или не осуществлялся совсем – № 20М «ул. Березовая Роща – ул. Перхоровича», № 22 «ВРТТЗ – ВГУ», № 25А «Студ. Городок ВПИ – завод ГОО», № 79 «бульвар Победы – мкр. Боровое (ост. «ул. Сельская»)», № 121 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Студ. Городок ВПИ».

Ликвидируемый маршрут № 93 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Митрофановский источник» заменит новый маршрут № 29, который проследует из Северного микрорайона до Митрофановского источника через центр города.

Маршрут 29

- Все ликвидируемые сегодня маршруты, по большому счету, существуют только на бумаге, и в новой маршрутной сети заменятся другими, транспортная работа на которых будет выполняться в должном объеме. Часть этих маршрутов будет обслуживаться увеличенным классом – автобусами большого класса, – пояснил Максим Захаров.