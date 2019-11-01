«Можно вообще ничего не менять?» - воронежцы высказались о новой маршрутной сети

31 октября в Доме архитектора прошли, пожалуй, одни из самых бурных общественных обсуждений за последнее время. В центре внимания оказался проект новой маршрутной сети, планируемой к постепенному внедрению с 2020 года.

Ответ перед горожанами держали Владимир Пащенко, начальник управления транспортного планирования ФАУ «РосдорНИИ», Дмитрий Порошин, начальник отдела проектирования ООО «Первый ЦОУ» и Максим Захаров, заместитель руководителя управления транспорта администрации Воронежа.

Ключевые вопросы, касающиеся новой маршрутной сети, мы уже разбирали с данными экспертами. Однако публичные слушания показали, что же на самом деле тревожит воронежцев:

Чтобы ответить на вопросы, приходилось тут же продить анализ по той или иной местностиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Общие настроения

Мест в зале на всех желающих не хватило, части горожан пришлось стоять – это верный признак того, что слушания будут оживленными. Так и вышло. Пока проектировщики рассказывали о необходимости скоростного трамвая или о проблемных перекрестках Воронежа, участники стали нервничать

Хотя выступающие озвучивали интересную информацию: например, оказалось, что 18% горожан чаще всего передвигаются пешком, всего 3% выбирают велосипед, 47% предпочитают общественный транспорт, а остальные 32% - личный, то есть автомобиль.

Однако «слушать лекции» воронежцы не захотели, что привело к тому, что из зала стали доноситься крики: «Хватит лить воду» или «Не тратьте наше время»! Дошло до того, что один мужчина и вовсе в нецензурной форме стал оскорблять спикеров, правда, после внушительных замечаний он демонстративно ушел.

Были и те, кто кричал: «Не нужна нам ваша сеть, вы нам про конкретные маршруты расскажите». Понять горожан можно, ведь каждого интересовал именно его путь из дома на работу и обратно. К чести выступающих стоит сказать, что часть проблем они разобрали практически в индивидуальном режиме.

Люди в итоге не усидели на своих местах и стали лично обращаться к спикерамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Новые маршруты остаются загадкой

Когда люди видят, что привычный маршрут, которым они пользовались годами, кто-то ликвидирует – реакцию предсказать не сложно. Например, стало известно, что больше не будет ходить автобус №62. Жители микрорайона «Процессор» подняли вопрос: «Как же им добираться?»

Почему-то они не обратили внимание, что обслуживание их микрорайона теперь предполагается новым маршрутом НМ4. Он свяжет юго-западную и восточную части города через центр. Движение предлагается по улицам Любы Шевцовой, Краснозвёздной, Путиловской, Героев Сибиряков, Дорожной, Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Донбасской, Плехановской, Кольцовской, Мира, Феоктистова, Степана Разина, Чернавскому, Ленинскому проспекту, улицам Остужева, Урывского, Тверской.

Обратите внимание, что ФАУ «РосдорНИИ» совместно с представителями общественных организаций «Удобный Воронеж», «Город и транспорт» создана интерактивная карта. Она позволяет в режиме реального времени ознакомиться с проектом маршрутной сети.

Получив нужный ответ, некоторые выступающие тут же реагировали уже положительноФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Нужно больше информации о транспортной карте

- Как доехать от Отрожки в Северный район без пересадок? Зачем вы сокращаете маршрут №90? Мне теперь ехать с пересадкой - получается 50 рублей на дорогу в один конец. В Москве это, может быть, не деньги, а для нас – деньги, - обратилась девушка из инициативной группы.

Действительно автобус №90 теперь будет ходить от «ВГУ» до «Сомово». Проще говоря, его сократили до университета, что довольно существенно. Объяснили это тем, что маршрут сейчас обслуживает два разнородных пассажиропотока – «север-центр» и «северо-восток – центр». Но получается, что на участке от улицы Антонова-Овсеенко до ВГУ его дублируют другие автобусы.

В единичных случаях какой-либо маршрут может быть крайне удобен конкретному человеку. Но высок ли процент тех, кто едет из одного края города в другой? В случае 90-го маршрута посчитали, что это не так.

Но проблема, как ее озвучивают сами горожане, даже не в факте пересадке, а в том, что за это придется дополнительно платить.

Представителям администрации нужно дать воронежцам больше информации о транспортной карте. Когда ее планируется ввести? Обеспечит ли она бесплатные пересадки? Что будет раньше – транспортная карта или изменения в маршрутной сети? Ответы на эти вопросы значительно успокоили бы горожан, только что переживших очередное повышение стоимости проезда.

Приверженность традициям или закоренелость взглядов?

«Можно вообще ничего не менять?» - в начале публичных слушаний это был один из самых популярных вопросов. Активисты, которые по их словам, 13 лет добивались действующей схемы движения автобуса №125а, и вовсе заявляли: «Не троньте наше детище! Мы вам этого не простим!»

Эта женщина добивалась 13 лет маршрута №125а и теперь боится, что его снова уберутФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Но маршруты, так или иначе, будут меняться. К сожалению, это необходимая мера, и мы уже объясняли, почему. Тут важно сообщить, что в Воронеже не произойдет так, что 1 января все маршруты мигом начнут ходить по-другому. Нет, в первой половине 2020-го вначале будут опробованы именно новые маршруты, следом, уже во второй половине года начнется упразднение старых направлений или их изменение.

Впрочем такой степенности оказались наоборот недовольны те, кому их новый маршрут нужен уже сейчас. Одна из записавшихся на выступление женщин вначале обрадовалась, когда ей пообещали нужный автобус, а, узнав о сроках, тут же сказала: «Да меня самой к тому времени уже в живых не будет».

Схема еще будет дорабатываться

Среди вопросов были, конечно, и важные критические замечания. Например, жители микрорайона Никольское пожаловались на грядущие изменения в движении 39-го маршрута.

- Он ходил все эти годы по Новосибирской улице. Теперь его переносят на Ростовскую. На каком основании? Почему людей отрезают от детской поликлиники, банков, аптек, почты? – обратилась одна из горожанок.

Организаторы пообещали разобраться в этом вопросе. Но тут, конечно, возникает дилемма, ведь новый путь предполагает организацию двух остановок общественного транспорта: «Детский сад №81» (ул. Ростовская, 69А) и «Сквер» (ул. Менделеева, 28). Как определить, какие социальные объекты важнее?

Или вот еще одно обращение:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/741457" frameborder="0"></iframe> Публичные слушания по поводу новой маршрутной сети в Воронеже.Виктор ЛЕВШАКОВ

Все требования и просьбы горожан не уместить в один текст. Безусловно, над маршрутной сетью еще придется поработать. Более того, даже третий окончательный вариант будет носить только рекомендательный характер. Но уже понятно одно – подстроиться под каждого не получится. Поэтому важно максимально смягчить удар, например, заранее подготовив те же транспортные карты.