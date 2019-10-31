Новые маршруты воронежского общественного транспорта добавятся уже в первой половине 2020-го

Сегодня, 31 октября, в Воронеже пройдет публичное обсуждение скорректированного варианта новой маршрутной сети. Разработчикам пришлось практически заново отработать схемы движения каждого маршрута.

Мы обсудили нововведения и сроки их реализации на радио "Комсомольская правда" (Воронеж, 97.7 FM). Гостями студии стали Владимир Пащенко, начальник управления транспортного планирования ФАУ «РосдорНИИ», Дмитрий Порошин ,начальник отдела проектирования ООО «Первый ЦОУ» и Максим Захаров, заместитель руководителя управления транспорта администрации Воронежа.

«Искали здравое зерно»

- Почему в Воронеже назрела необходимость новой маршрутной сети?

- Город живет, развивается, появляются новые микрорайоны, меняются предпочтения людей - места тяготения, - отметил Максим Захаров. - В связи с этим маршрутная сеть не может оставаться статичной. Она должна меняться под реалии города. В связи с этим возникла необходимость изменения: мы выявляли районы, которые сейчас не обслуживаются или обслуживаются слабо. Где-то подвижной состав не соответствует потребностям населения. Маршрутная сеть – это только один из этапов работы. Основная наша цель – организация комплексной схемы дорожного движения

- Был проведен комплексный анализ маршрутной сети. Были собраны мнения жителей города. Рассмотрены локальные случаи, когда до некоторых социальных объектов люди не могли добраться. Мы, конечно, в целом изучали пассажиропоток – исследование было проведено на основе данных сотовых операторов. Также был социологический опрос в интернете. На основе этого у нас была целостная картина о маршрутной сети города, - сказал Дмитрий Порошин.

- В сентябре в городской Думе прошла первая презентация. Но после пришлось значительно переработать всю схему. Возникает вопрос: вы признаете, что первый вариант был ошибочным?

- Такие работы, несмотря на использование и математического моделирования, и самых передовых методов сбора исходных данных, в любом случае не делают в одну итерацию, - подчеркнул Владимир Пащенко. - Воронеж – огромный город. Тут нужно рассмотреть колоссальное количество обстоятельств, которые могут не учитываться компьютером. Мероприятие, которое проходило 3 сентября, в значительной степени было направлено на то, чтобы получить ответную реакцию. Мы получили огромное количество откликов, прочитали тысячи комментариев. Понятно, что хорошего ждать не приходилось. Люди у нас – прямые: говорят то, что думают, не всегда вникая в детали. Хотя были и несправедливые обвинения, мы всегда искали здравое зерно и пытались найти те решения, которые не ухудшат параметры сети и все-таки учтут некоторые отдельные моменты.

- Студенты ВГТУ помогали собирать данные для создания новой схемы дорожного движения в Воронеже. Помогли ли вам эти данные?

- Безусловно, да. Дело в том, что существует множество методов натурных обследований, которые отличаются по технологии и уровню сложности. Несмотря на то, что у нас были данные сотовых операторов, которые показывают перемещение мобильного устройства в течение дня, необходимо было убедиться и полевыми методами о реальных режимах работы. В частности, пассажиропотоки, которые были зафиксированы физически, отличаются от тех, статистика по которым у нас уже имелась, - сказал Владимир Пащенко.

- А вы или кто-то из ваших специалистов испытывали общественный транспорт Воронежа?

- Поверьте, сотрудники управления транспорта в большинстве своем ездят именно на общественном транспорте. И это не только наши контрольные мероприятия. В повседневной жизни, даже если у тебя есть машина, все равно пользуешься ей не всегда. Пример: из района, где я живу, чтобы добраться до работы, нужно ехать либо с пересадкой на остужевском кольце, либо ехать до ТЦ «Галерея Чижова» и идти пешком. И с приходом новой схемы это не изменится, - сказал Максим Захаров.

Будущее - за большими автобусами.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Автобусы - по «принципу метро»

- Среди новых маршрутов много троллейбусных. Скажите, вы специально делали ставку на этот вид общественного транспорта?

- Вопрос, конечно, не в личных предпочтениях: кому-то нравится «ГАЗель Next», кому-то - метрополитен. Но с точки зрения ситуации, которая сложилась в Воронеже, есть очень простой принцип: нужно всегда проектировать маршрутную сеть, отталкиваясь от инфраструктуры. Если был бы трамвай – то он должен был бы везти основной пассажиропоток. Если есть троллейбус, который не может легко менять маршрут, – значит нужно вначале трассировать линии по троллейбусам, загрузить максимально депо, которые есть и получить максимальный эффект, - прокомментировал Владимир Пащенко.

- По сравнению с первоначальным вариантом значительно увеличилось и количество так называемых магистральных маршрутов – с 7 до 15. Правильно ли я понимаю, что на них будет направлена основная нагрузка?

- Если сравнивать с Москвой, то самый мощный маршрут в столице перевозит 35,5 тысяч человек. И это автобусы не самой большой вместимости. Таких маршрутов там немало, хотя основные потоки и приходятся на метро. В Воронеже есть мощные пассажиропотоки, которые следует обслуживать транспортом большого класса. Когда мы говорим «магистральный» - мы имеем в виду, что это не просто большой автобус или троллейбус, но и тот, который ходит настолько часто, что к его расписанию не нужно специально подстраиваться. Это «принцип метро»: пришел на остановку и тут же уехал. Эти маршруты, как правило, соединяют окраины города с его центром. Это «скелет» нашей сети. Они должны стать образцовыми, - ответил Владимир Пащенко.

- Учитывали ли вы при разработке новой транспортной схемы возможное строительство легкорельсового транспорта или даже полноценного метро?

- Одной из задач, которая была поставлена перед разработчиками, была как раз разработка трассировки перспективной сети скоростного рельсового транспорта. Эта задача была выполнена. В последующем она также будет представлена на общественное обсуждение. Работа ведется, - подчеркнул Максим Захаров.

- Правильно ли я понимаю, что новая схема предполагает и замену передвижного состава? Избавится ли наш город от маленьких маршруток?

- Подсчет оптимальных видов транспортных средств на маршрутах и их интервалов движения, конечно, производился. Если брать именно малый класс, то у нас он будет начинаться от 42 мест – это, например, «ПАЗ Вектор». Но нужно понимать, что есть «ПАЗы» стандартные, а есть те, у которых есть сзади платформа для маломобильных граждан. Полностью с улиц, скорее всего, уйдет такой транспорт, как «Peugeot Boxer», - пояснил Дмитрий Порошин.

- В сегменте среднего класса в нашей стране ПАЗ, по сути, - единственный завод, который производит подходящие автобусы. Вопрос лишь к моделям, которые рекомендуется приобретать. Мы сейчас нашим перевозчикам в рамках обновления подвижного состава будем рекомендовать приобретать именно новые модели, которые отвечают требованиям города. Изменения подвижного состава прописаны в маршрутной сети – потребность существенная. Но мы неоднократно заявляли, что тысяча-полторы новых автобусов не могут появиться в городе сиюминутно. Будет определенный график обновления, - сказал Максим Захаров.

Число автобусов малого класса сократится до предела.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Когда ждать нововведений

- Схема планируется к постепенному внедрению с 2020 года. Можно ли конкретизировать, как и когда все-таки начнется данное внедрение?

- Люди должны быть готовы к тому, что в январе в один день сразу же все не поменяется. Мы не будем идти радикальным способом и менять всю сеть разом. Подготовка рекомендаций, разработка маршрутной сети – это не конец работы. После этого необходимо разработать целый пакет документов. В частности, в документе планирования будет прописана жизнь каждого маршрута. Думаю, начало перехода возможно к концу следующего года. Но в первой половине 2020-го в рамках теста мы сможем попробовать новые маршруты. Перевозчики смогут их проверить, - поделился планами Максим Захаров.

- При составлении схемы вы опирались на заявления о том, что в Воронеже может быть введена единая транспортная карта, по которой возможны пересадки с одного транспорта на другой без дополнительной платы.

- В рамках той реформы, которая задумана администрацией, обязательным условием являются транспортные карты, - говорит Владимир Пащенко. - Технические решения есть разные. Одна из целей в том, что можно будет формировать гибкое тарифное меню. Наконец-то можно будет перейти к месячным или даже квартальным проездным. Они позволят экономить на поездке и обеспечат удобство пользования. Самый главный вопрос, безусловно, о бесплатности пересадок. К сожалению, избежать пересадок полностью невозможно – они были вчера и будут завтра. Но важно, чтобы поездка из пункта «А» в пункт «Б» стоила одинаково вне зависимости от того, была пересадка или нет.

- Удастся ли со временем сделать так, чтобы маршрутный транспорт приходил на остановки четко по расписанию?

- Мы работаем в этом направлении, - отметил Максим Захаров. - Вчера было согласовано создание муниципального учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок», в задачу которого будет входить оперативная диспетчеризация маршрутных транспортных средств на линии. Там будут подсказывать водителю, если он опаздывает или наоборот спешит.

- Поговорим о будущем. Было анонсировано в числе прочего создание выделенных полос для пассажирских автобусов и троллейбусов. Почему это - нужная мера? В нашем городе уже проводили подобный эксперимент.

- Сама по себе выделенная полоса в виде разметки работать не будет. Необходим целый комплекс мер. Без жесткого администрирования, без штрафов «выделенка» не поедет, она все равно будет забита транспортом. Сейчас главой города Вадимом Кстениным поставлена задача оценить экономическую возможность и инфраструктурную необходимость. Первый вариант – это Ленинский проспект и три моста. Уже был произведен объезд совместной комиссии с ГИБДД и представителями общественности. Но без «выделенок» приоритет общественного транспорта будет очень сложно обеспечить, - ответил Максим Захаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воронеже появилась интерактивная карта новых маршрутов общественного транспорта. В ней будут учтены как измененные, так и удаленные маршруты будущей сети. (Читать далее.)