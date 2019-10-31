В Воронеже появилась интерактивная карта новых маршрутов общественного транспорта

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-31T15:19:58+03:00

В ней будут учтены как измененные, так и удаленные маршруты будущей сети

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 октября, в Воронеже проходит обсуждение скорректированного варианта маршрутной сети города. Когда ждать нововведений, мы выяснили у разработчиков схемы и представителя мэрии на радио "Комсомольская правда" (Воронеж, 97.7 FM).

Тем временем стало известно о появлении интерактивной карты, с помощью которой каждый воронежец сможет детально изучить изменения. Работает она следующим образом. Пользователь выбирает начальную и конечную точки своего маршрута и выясняет, на каком автобусе можно совершить такую поездку.

- По итогам мониторинга обращений и комментариев в соцсетях, особенно тех, что не инициированы перевозчиками в надежде защитить свой "накатанный" маршрут, я вижу, что горожане не всегда имеют возможность детально ознакомиться с презентацией, понять, каким образом разработчики предлагают компенсировать тот или иной ликвидируемый или изменяемый маршрут, - отметил мэр Вадим Кстенин. - Ни одна улица, по которой ходил транспорт, не остается без него и в новой схеме. Более того – появляются совершенно новые направления, новые территории, которые ранее не были охвачены, однако вопросы все равно остаются. Именно поэтому я попросил разработчиков подготовить интерактивный продукт.

Помощь в создании проекта оказали общественники "Удобного Воронежа" и "Города и транспорта". Пока сайт действует в тестовом режиме: он может принять только до 25 тысяч запросов в день. Адрес портала будет опубликован после публичной презентации.

ИСТОЧНИК KP.RU