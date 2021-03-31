В Воронеж прибыла новая партия купленных в рамках нацпроекта автобусов

Благодаря участию в нацпроекте «Воронежпассажиртранс» получит в общей сложности 120 машин Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Ночью 30 марта в Воронеж с завода-изготовителя поступили 30 новых автобусов большого класса. Еще 28 современных «ЛиАЗов» сейчас проходят техническую подготовку, после ее завершения и приемки они также отправится в наш город.

Мы сообщали ранее: в рамках второй заявки по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) муниципальный перевозчик «Воронежпассажиртранс» получит на льготных условиях 58 машин.

Автобусы приехали напрямую с завода-изготовителя Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Транспорт направят на магистральные маршруты новой сети – №№ 8, 9КС, 49. Раньше их обслуживали частные компании. Однако пришло время использовать большие и современные автобусы. Как раз для такой транспортной реформы маршруты передадут «Воронежпассажиртрансу». Выйти на линию «ЛиАЗы» должны в сжатые сроки.

- Руководство транспортной компании было откомандировано, чтобы лично осуществить приемку подвижного состава, он прошел серьезную проверку. Пока новые автобусы будут проходить регистрацию, оформление необходимых документов, настройку систем и прочие процессы, транспортное обслуживание на маршрутах, переданных предприятию, должно выполняться резервными автобусами в необходимом объеме и в соответствии с установленными графиками, – поставил задачу глава Воронежа Вадим Кстенин.

Благодаря участию в нацпроекте «Воронежпассажиртранс» получит в общей сложности 120 машин. Первые 62 автобуса уже работают на городских улицах. Так что горожане уже могли убедиться сами, что новый транспорт полностью отвечает требованиям современной городской среды.

В автобусах предусмотрены большие накопительные площадки и пандусы. Низкопольные машины удобны для маломобильных граждан. В салоне работает система видеонаблюдения. А цифровая информационная строка с указанием остановок поможет быстро определиться, подходит вам маршрут или нет.

Так новые автобусы выглядят внутри Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В то же время в программе приняла участие и частная транспортная компания, прошедшая серьезный конкурсный отбор. В итоге она получила 20 единиц в рамках нацпроекта «БКАД».

- Настоятельно рекомендую частным перевозчикам продолжить обновление автобусов, в противном случае они не смогут оставаться конкурентоспособными в предстоящих конкурсных процедурах. Мы, в свою очередь, продолжим помогать муниципалитету в лизинговых платежах за новую технику, - подчеркнул глава региона Александр Гусев.