Воронеж до конца года получит 62 современных автобуса почти на миллиард рублей
До конца года для Воронежа закупят 62 автобуса большой вместимости. Речь идет об общественном транспорте, который по итогам переговоров с Минтрансом приобретут для работы на магистральных маршрутах.
Мы писали, что был объявлен конкурс с максимальной ценой контракта – 958,7 млн рублей. Завершился он 20 июля. Единственным участником и соответственно победителем стала «Государственная транспортная лизинговая компания».
- Воронеж вошел в федеральную программу льготного обновления транспорта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому автобусы с ценой почти в миллиард рублей обойдутся Воронежу в 499,4 млн рублей, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.
глава Воронежа Вадим КстенинФото: с сайта мэрии Воронежа
Автобусы будут с накопительной площадкой для пассажиров с багажом и колясками, с откидным пандусом для посадки и высадки маломобильных групп населения.
Помимо прочего в них должны быть установлены система отопления салона, автоматическая система обнаружения пожара, устройство контроля внимания водителя на основе видеокамеры и непосредственно система видеонаблюдения с 8 камерами и жестким диском не менее 2 Тб.
Напомним, автобусы планируется направить на три магистральных маршрута - №№ 6, 9КА и 14В.
– Подвижной состав может быть поставлен в течение года, и мы сможем значительно усилить «Воронежпассажиртранс». Предприятие составит серьезную конкуренцию частным перевозчикам. Более того, мы подготовили еще одну заявку на участие в этой программе на 2021 год и до 1 августа направим ее в Минтранс РФ, – подытожил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU