2020-07-29T20:17:11+03:00
Общество

Воронеж до конца года получит 62 современных автобуса почти на миллиард рублей

Их планируется направить на три магистральных маршрута - №№ 6, 9КА и 14В
Олег ИВАНОВ
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Примерное изображение автобусов, использовавшееся в аукционной документацииПримерное изображение автобусов, использовавшееся в аукционной документации
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До конца года для Воронежа закупят 62 автобуса большой вместимости. Речь идет об общественном транспорте, который по итогам переговоров с Минтрансом приобретут для работы на магистральных маршрутах.

Мы писали, что был объявлен конкурс с максимальной ценой контракта – 958,7 млн рублей. Завершился он 20 июля. Единственным участником и соответственно победителем стала «Государственная транспортная лизинговая компания».

- Воронеж вошел в федеральную программу льготного обновления транспорта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому автобусы с ценой почти в миллиард рублей обойдутся Воронежу в 499,4 млн рублей, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

глава Воронежа Вадим Кстенин Фото: с сайта мэрии Воронежа

глава Воронежа Вадим КстенинФото: с сайта мэрии Воронежа

Автобусы будут с накопительной площадкой для пассажиров с багажом и колясками, с откидным пандусом для посадки и высадки маломобильных групп населения.

Помимо прочего в них должны быть установлены система отопления салона, автоматическая система обнаружения пожара, устройство контроля внимания водителя на основе видеокамеры и непосредственно система видеонаблюдения с 8 камерами и жестким диском не менее 2 Тб.

Напомним, автобусы планируется направить на три магистральных маршрута - №№ 6, 9КА и 14В.

– Подвижной состав может быть поставлен в течение года, и мы сможем значительно усилить «Воронежпассажиртранс». Предприятие составит серьезную конкуренцию частным перевозчикам. Более того, мы подготовили еще одну заявку на участие в этой программе на 2021 год и до 1 августа направим ее в Минтранс РФ, – подытожил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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