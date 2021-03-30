В Воронеже новый военно-транспортный Ил-112В совершил первый после доработки полет

Фото – Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК)

В Воронеже впервые после перепроектирования и доработки конструкций выполнил полет новый военно-транспортный самолет Ил-112В. Он поднялся в небо 30 марта. Старт был дан с аэродрома воронежского авиастроительного предприятия (ВАСО), где производилась его сборка. Об этом сообщили в Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК).

Долгожданный самолет пилотировал экипаж летчиков-испытателей в составе Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. Специалисты изучали, как Ил-112 ведет себя в воздухе после доработки. Они проверяли режимы силовой установки, устойчивость и управляемость. Также смотрели, как действуют основные системы. Полет прошел в штатном режиме и занял не более получаса.

Напомним, первый полет Ил-112В состоялся ровно два года назад – 30 марта 2019 года. Тогда аэродинамические испытания, продолжавшиеся около часа, выявили, что воздушное судно по своему весу не соответствует требованиям Министерства обороны. В воздухе отказала автоматика. Был разработан комплексный план по снижению массы самолета за счет смены вторичных конструкций и использования композитных материалов. Также специалисты доработали все системы ИЛ 112В и передали его на предварительные испытания. Снова поднять его в воздух планировали в 2020-м, но помешала пандемия коронавируса.

Сейчас на воронежском авиазаводе готовятся начать его серийный выпуск.

– Параллельно идет подготовка производства к серийному выпуску до 12-ти самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолетах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия, – официально рассказал первый замгендиректора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Напомним, разработка Ил-112В ведется с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ с нуля после распада СССР. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до 5 тонн. Он должен прийти на смену Ан-26. Преимущество его в том, что ИЛ 112В способен подниматься в воздух с необорудованных аэродромов и даже грунтовых полос, выдержит самые сложные климатические условия. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность 1,2 тыс. километров.