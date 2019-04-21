В Воронеже во время первого полета Ил-112В произошел отказ автоматики

СЕГОДНЯ 19:55 2019-04-21T19:59:13+03:00

Во время посадки двигатель автоматически переключился с автоматической системы управления на гидромеханическую Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Николай Таликов, главный конструктор ПАО «Ил», в интервью Aviation Explorer рассказал о нюансах полета первого опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который прошел 30 марта в Воронеже.

Оказалось, что еще 12 декабря 2018 года при гонке двигателя на земле произошел отказ. Виной стала автоматика двигателя, которая тогда была не доведена до совершенства.

- Весь февраль и март мы работали, не имея никаких нареканий и вопросов по двигателям, все работало устойчиво. Мы полностью отработали и двигатель, и системы самолета на земле. Подготовились к проведению методсовета, который состоялся 28 марта в ЛИИ им. Громова, и дал добро на выполнение первого полета, - рассказал Николай Таликов.

30 марта когда экипаж Ил-112В уже готовился к посадке сработала сигнализация и двигатель автоматически переключился с автоматической системы управления на гидромеханическую.

- Экипаж, нормально выполнил посадку, зарулил на стоянку, и уже потом выключил звуковую и световую сигнализацию, которая говорила о переходе двигателя на другой режим, - сообщил спикер.

Впоследствии оказалось, что левый двигатель работал в заданном диапазоне, а правый перешел на гидромеханику и работал в несколько меньшем режиме по оборотам.

- Таким образом, отказ был, но остановки двигателя не произошло, а отказ автоматики напротив неожиданно для нас подтвердил надежность перехода на резервную систему. А на гидромеханике самолет может летать сколь угодно долго, это его штатный резервный режим, - подчеркнул Николай Таликов.

Напомним, что новейший самолет Ил-112В, собранный на воронежском авиазаводе, ждет плановая доработка.

ИСТОЧНИК KP.RU